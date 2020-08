Manresa es retroba amb la festa més tradicional, tot i que sigui a dins del teatre i amb mascareta

La Festa Major de Manresa més estranya de totes ha recuperat aquest migdia de diumenge la seva essència amb la ballada del conjunt geganter juntament amb l'Esbart Manresa de l'Agrupació Cultural del Bages i la Cobla Ciutat de Manresa a l'escenari del teatre Conservatori. Amb tot l'aforament del teatre permès ple de petits i grans, s'ha notat que hi havia ganes per part dels assistents de recuperar la festa més tradicional.

La ballada que habitualment es fa a la plaça Major el diumenge de festa major s'ha fet a l'escenari del teatre amb la presència de l'alcalde Marc Aloy i regidors de l'Ajuntament. El públic ha premiat cada actuació seguint el ritme de la música amb les mans i amb una ovació final en cada cas. A més a més, ha cantat l'aniversari feliç als gegantons, que enguany celebren el seu 25è aniversari.

Per l'escenari hi han desfilat els balladors de l'Esbart Manresà de l'ACB, els Cavallets, els Nans, els Gegantons, l'Hereu i la Pubilla, el Gegant i la Geganta, el Lleó, l'Àguila i, altre cop, l'Esbart, que ha ofert "El ball del Rossinyol" i "El ball de la Bolagera". A la platea, a banda i banda, hi havia el bestiari de foc. També hi havia gent al primer pis de l'amfiteatre.

A l'entrada i sortida hi havia gel hidroalcohòlic per a les mans i la sortida s'ha fet per files per evitar aglomeracions, si bé a fora del teatre no s'ha pogut evitar que hi quedés una mica acumulada la gent.

Fins demà dilluns, darrer dia de la festa major, es por visitar al teatre Conservatori, de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, el conjunt geganter i el bestiari de foc mitjançant una visita guiada per a la qual cal fer la reserva prèvia via Internet a aquesta adreça.