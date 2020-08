L'inici del castell de focs doble es farà amb 30 segons de molt soroll per avisar que comença

Dos castells de focs idèntics ompliran aquesta nit, a partir de les 10 i durant a l'entorn de vuit minuts, el cel de Manresa. Enguany, com ja és sabut, degut a la covid i per evitar aglomeracions, el castell de focs no és fa al Parc de l'Agulla, com és tradició, que quedarà tancat a partir de les 8 del vespre. Aquest matí a primera hora també han quedat tancats els accessos a la Zona Esportiva El Congost i al Palau Firal, que són els dos punts des d'on es llançaran els dos castells de focs, que començaran amb les carcasses de més soroll durant 30 segons per tal d'avisar els veïns i veïnes de Manresa perquè surtin als balcons i finestres per mirar-los.

L'empresa responsable d'aquesta edició és la pirotècnia Tomàs, de Benicarló, que ja va fer l'espectacle piromusical de l'any passat. El d'aquest 2020, però, és molt diferent. No hi haurà espectadors seguint-lo relativament a prop, ni música, de manera que els coets no hauran d'anar sincronitzats amb la banda saonora i es prioritzaran altres temes a l'hora de llançar-los, com ara que arribin molt amunt perquè es vegin des del màxim de llocs.

Hi haurà dues persones de la pirotècnia a cada lloc fent-ne el llançament. Tal com ha explicat Miquel Àngel Tomàs, un dels socis de l'empresa, fer el muntatge els comporta moltes hores de feina. A Manresa hi han arribat a les 11 del matí i calcula que a l'entorn de les 5 estarà acabat. Tot i que aquest és el segon any que s'encarreguen del castell de focs de Manresa, fa notar que en ciutats com Sant Cugat del Vallès ja fa ben bé vint anys que el fan ells.

Fins que no s'hagi celebrat el castell de focs, que serà el penúltim acte de la festa major (seguidament hi haurà el concert de Judit Neddermann al pati de l'Anònima), hi haurà les afectacions de trànsit següents:



Zona Esportiva El Congost

- Des de les 22 h del diumenge 30 d'agost, es prohibirà l'estacionament als aparcaments de la Zona Esportiva El Congost (Estadi de futbol, Complex i Pavelló Nou Congost) i del Cementiri Municipal.

- A les 8 h es tallarà al trànsit de vehicles i vianants els vials d'accés a la Zona Esportiva El Congost des de la Ctra. de Sant Joan (accés per l'Estadi de Futbol i accés per l'Estadi d'Atletisme) i des del Camí de Rajadell (accés per carrer Polígon Industrial Plana Pont Nou i accés per camí als aparcaments de terra del costat del pavelló Nou Congost).

- A les 20 h es tallarà el trànsit de vehicles i vianants dels carrers:

Ctra. de Sant Joan des de la Plaça Mil·lenari.

Ctra. de Sant Joan a l'Avinguda Pirelli. Els vehicles que circulin per Avinguda Pirelli es desviaran per Camí de Rajadell en direcció a la C-25.

Camí de Rajadell a l'enllaç de sortida C-25. Es mantindrà el pas pel camí de Rajadell fins al camí del Suanya.



Palau Firal



- Des de les 22 h del diumenge 30 d'agost, es prohibirà l'estacionament als aparcaments entorn al Palau Firal (accessos des de carrer Castelladral) i del carrer Castelladral.

- A les 8 h es tallarà al trànsit de vehicles i vianants els vials d'accés al Palau Firal des de carrer Castelladral, carrer Castellbell (escales vianants) i carrer Castelltallat (escales vianants).

- A les 20 h es tallarà el trànsit de vehicles i vianants dels carrers: