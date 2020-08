Fem Manresa demana al govern més recursos per al refugi d'animals Aixopluc

El grup municipal Fem Manresa ha demanat al govern de l'Ajuntament de Manresa més recursos per al refugi d'animals Aixopluc per fer front a la pandèmia que afecta els gats. Recentment la protectora va llançar un crit d'alarma perquè un virus, que s'anomena panleucopènia, ha infectat força gats que custodia l'entitat i pot arribar a ser letal.

Segons Fem Manresa, l'Aixopluc «ha tingut més feina que mai aquest estiu», i això ha suposat un important esforç econòmic en veterinaris, vacunes i medicaments. «És hora que les administracions locals es moguin i donin facilitats per gestionar millor la situació». La pandèmia que afecta els felins ha fet que es deixin de recollir gats abandonats al carrer, tot i que la protectora va explicar a aquest diari que en els casos més urgents els recull igualment (vegeu edició del 22 d'agost).

Una de les causes de la propagació de la pandèmia són les gàbies en les quals es transporten els animals. L'única solució per garantir la seva esterilitat és deixar-les buides i sense utilitzar durant tres mesos. Davant aquest fet, Fem Manresa demana que «l'Ajuntament pugui cedir un espai municipal durant aquest curt període de temps per ajudar en la gestió del brot». Així mateix reclama que el consistori faci una campanya per poder treure de la protectora, a través d'un procés d'acollida, tots els gats que no estiguin infectats per evitar que s'encomanin.

Entre l'abril i el juliol l'Aixopluc va acollir una setantena de gats d'entre quinze dies i quatre mesos. Una trentena es van infectar pel virus, i 12 van morir. Per això ha fet una crida a adoptar gats que no tinguin la malaltia i evitar que es vagi propagant. Segons responsables de l'entitat, mai no s'havien trobat en un cas com aquest.