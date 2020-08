La tradició es reinventa amb èxit en una diada festiva amb pluja final

L'actuació itinerant de Pop per xics passant per la carretera de Vic

L'actuació itinerant de Pop per xics passant per la carretera de Vic oscar bayona

Pendents de com funcionarà avui el castell de focs a dues bandes i mirat des dels balcons, els manresans que han volgut celebrar la festa major de la covid -amb retallada de dies i actes- van viure ahir una jornada marcada per la tradició i per un visitant final, la pluja, que va inter-rompre a mig fer el concert de Suu. Un xàfec va fer tornar Suu i els músics al camerino quan feia 25 minuts que tocaven. El dia abans, tot va anar com estava previst, fins que a darrera hora, ja de matinada, la Policia Local va haver de dispersar la munió de jovent que es va acumular a la plaça Major i a les escales del Carme.

Ja que la imatgeria manresana no va poder anar a la plaça Major per fer la ballada de cada diumenge de festa major, ahir va ser la gent la que la va anar a veure al teatre Conservatori, on el conjunt geganter i el bestiari de foc estan exposats fins avui. El teatre es va omplir (segons la capacitat permesa) i cadascuna de les ballades va ser acomiadada amb aplaudiments. Dues hores abans havia tingut lloc la missa en honor dels sants patrons a la Seu, que va omplir els bancs disponibles (un sí i un no). Abans del colofó de la nit, l'actuació de Suu al pati de l'Anònima, es va poder fer –aquest cop sí; divendres es va anul·lar per pluja– un espectacle itinerant per la ciutat per tal que els ciutadans en poguessin gaudir des dels balcons.

El dia abans, la nit va arribar sense ensurts meteorològics i això va permetre realitzar l'autocine al Palau Firal -una de les activitats que van exhaurir les localitats disponibles el primer dia-, la 35a edició de l'Oreneta d'Or Ciutat de Manresa a la plaça Porxada -amb el dansaire Ángel Peirón a la festa gran per 50è any consecutiu- i el concert de The Sey Sisters a l'Anònima. Com era d'esperar, l'Alternativa a la plaça Puigmercadal, amb capacitat limitada a 200 persones, va deixar públic a fora.

A la matinada, segons va confirmar la Policia Local a Regió7, agents de la urbana van actuar per mirar de buidar la plaça Major, que es va omplir de jovent, molt del qual sense mascareta. Les fonts policials van explicar que hi havia gent a la plaça i a les escales del Carme i que, com que actualment amb les mesures restrictives per la covid no es permeten les agrupacions nombroses, va caldre fer «alguna actuació» que va passar per «recomanar-los que es dispersessin al màxim», sobretot a partir del moment que «els locals van quedar tancats».



«El rovell de l'ou de la vostra festa»

Al matí, el bisbe Romà Casanova, acompanyat pel rector de la Seu, Jean Hakolimana, Fra Valentí Serra, i cinc sacerdots més, va presidir la missa solemne de festa major en honor dels patrons sant Maurici, sant Fruitós i santa Agnès. La celebració, que va omplir tots els bancs que es podien omplir (un sí i un no), va estar marcada per la presència de les relíquies dels patrons a l'altar i l'acompanyament de la Capella de Música de la Seu. Entre els assistents, l'alcalde Marc Aloy; el cap de la Policia Local, Jordi Mora, i el dels Mossos a la Catalunya Central, Josep Lluís Rossell. L'hereu i la pubilla van obsequiar el bisbe amb dos rams de flors. Aquest es va referir en el pregó a la covid i a la celebració de la diada dels sants patrons, de la qual va destacar que Manresa «la fa amb fidelitat després de sis segles». La va definir com «el rovell de l'ou de la vostra festa major».

A l'entrada de la basílica hi havia una taula amb gel desinfectant i normes per la missa, com ara no fer l'acte de do pau.



Trobada simbòlica dels castellers

Pels volts de les 12 del migdia, ja que aquest any no van poder fer la tradicional actuació castellera del diumenge de festa major, un bon nombre de membres dels Tirallongues de Manresa es van trobar a la Plana de l'Om per portar-hi a terme un acte simbòlic. Els grallers van tocar la tonada de quan s'aixequen els castells, es van fer una foto tots plegats i, agafats pels mocadors que duen al cap quan alcen els castells, van saltar fent una rotllana al voltant de la Plana. Alguns vianants es van afegir als seus aplaudiments amb el desig que l'any vinent puguin tornar a oferir castells i pilars.



25 anys dels gegantons

La ballada de la imatgeria a la 1 del migdia, una hora que el programa no especificava -hi posava que era després de la missa i va ser al cap de tres quarts d'hora-, va entusiasmar grans i petits. Havia esgotat les localitats i el teatre Conservatori feia patxoca. Amb el bestiari de foc als laterals de la platea, fent d'espectadors amb la resta de gent, van desfilar per l'escenari l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, els cavallets, els nans, els gegantons, que fan 25 anys aquesta festa major i a qui el públic va cantar l'aniversari feliç; la pubilla i l'hereu, el gegant i la geganta, el lleó, l'àliga i, altre cop l'esbart. Tots ells acompanyats per la Cobla Ciutat de Manresa. De cada figura se'n va fer una brevíssima presentació. L'acte va ser molt amè.

Fins avui, de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, es pot visitar al teatre manresà el conjunt geganter i el bestiari de foc. L'exposició guiada ha esgotat les places tots els dies i cal fer la reserva abans al Kursaal.

El castell de focs d'avui no és l'únic que haurà calgut mirar des del balcó -qui en tingui. «Venim rodant», de Pop per xics, que va voltar per la ciutat a partir d'1/4 de 8 del vespre des de la plaça de Prat de la Riba passant per la carretera de Vic, la de Cardona, la plaça Catalunya, el barri de Mion i altres barris més perifèrics, es va fer mirar pels vianants i també per qui treia el cap per la finestra en escoltar la música. Els dos músics de la formació van actuar dempeus en un camionet que va anar voltant precedit per un vehicle de la Policia Local.

Entre d'altres, ahir hi havia concert de tribut als Red Hot Chilli Peppers al pati de l'Anònima, concert de música tradicional amb Aixopluc a la plaça Porxada i, abans, titelles amb Xip Xap al pati del Casino, els escenaris que han acollit la majoria d'actuacions de la programació.

A la Festa Major Alternativa, van cloure l'edició d'enguany amb contacontes, vermut amb actuació al migdia i sessió petarda al vespre. Tot, a la Terrasseta, el nou espai de la FMA a la plaça de la Música.