Una deixalleria de mobles a l'aire lliure a l'avinguda de Francesc Macià

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família ha denunciat l'incivisme d'alguns veïns que converteixen els carrers en autèntiques deixalleries. La darrera mostra se la van trobar ahir al matí a l'avinguda de Francesc Macià, on algú que deu fer mudança o ha decidit canviar els mobles de casa, encara no sap, malgrat els anys que fa que funciona, que, en aquests casos, trucant al 010, el telèfon d'informació de l'Ajuntament, es pot pactar un dia amb el servei de recollida de voluminosos per no optar per decisions incíviques com la de deixar-ho al costat dels contenidors. Les imatges són dels contenidors que hi ha a l'avinguda de Francesc Macià, a l'alçada de l'estació de tren de Viladordis.