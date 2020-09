El doble castell de focs ofereix vuit minuts d'intensitat

Dos castells de focs idèntics preparats per llançar la pirotècnia entre 150 i 180 metres d'alçada -i 200 en el moment de més explosió- per tal que en poguessin gaudir el màxim de manresans des casa seva. Aquesta era la consigna del doble castell de focs de la festa major, des del Palau Firal i el Congost, que va omplir ahir a la nit el cel de Manresa durant vuit minuts. Va ser intens però breu i hi ha qui no en va poder gaudir perquè des de casa seva no es veia.

Dues hores abans, a l'Agulla, l'espai que cada any omplen milers de persones per assistir al piromusical de la festa major, personal del parc va anar escombrant el recinte per avisar la gent que hi havia anat a passar la tarda que a les 8 tancaven portes, si bé a l'entrada ja hi havia uns cartells que ho advertien. Es tractava d'evitar aglomeracions.



Gent a l'Agulla

El personal del parc explicava que diumenge hi havia anat gent preparada per gaudir del castell de focs com cada any pensant-se que se celebrava igualment. Ahir també hi va anar alguna família convençuda que, tot i canviar-lo de dia, es mantenia al parc de l'Agulla...

El mirador de la Balconada, el Puigberenguer, el polígon dels Trullols i Can Font són quatre dels punts on va anar la gent que no es va voler quedar a casa o que potser no té balcó o el que té no li permetia veure els focs. Punts on quan es fa el castell de focs a l'Agulla ja hi va gent. Hi van arribar amb comptagotes. A les 10 n'hi havia mig centenar en els tres primers llocs, mentre que a Can Font se n'hi va aplegar bastanta més. També hi havia una setantena de persones al carrer de Santa Joaquima, on els tímids aplaudiments d'un dels grupets que s'hi havien congregat va acomiadar el brevíssim espectacle amb palmeres de colors i figures variades.

A Santa Caterina van tancar el camí d'accés excepte per als veïns per evitar que hi anés algú, tot i que hi ha qui va intentar arribar-hi per altres llocs. A primera hora del matí també van quedar tancats els accessos al Congost i al Palau Firal. Fa de mal dir si la ciutadania va seguir l'espetec des dels balcons de casa o si, directament, no se'l va mirar.

Enguany, el castell de focs ha anat a càrrec de la pirotècnia Tomàs de Benicarló, que és el segon any que el signa. Miquel Àngel Tomàs, un dels socis de l'empresa, explicava ahir a Regió7 que a causa de la covid estan fent els castells en espais dels afores de les ciutats. A Manresa es va treballar amb una desena de possibilitats. Una de les que tenien més punts era el Puigberenguer, però Protecció Civil ho va desestimar perquè hi ha un sector amb molta vegetació on, en cas d'incendi, no podria arribar un vehicle dels Bombers.

El doble castell de focs d'enguany va constar de 89,4 quilos de pólvora als dos llocs des d'on es va llançar (220 l'any passat) i ha costat 9.000 euros, un 50 % menys que el de la festa del 2019.