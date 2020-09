L'oficina d'Ingrés Mínim Vital de Manresa ha atès 545 visites en dos mesos

L'oficina que l'Ajuntament de Manresa va obrir el 22 de juny per tramitar l'Ingrés Mínim Vital aprovat pel Govern central ha atès 545 visites en dos mesos. Concretament són 418 persones, però algunes hi han hagut de passar més d'una vegada. A més a més, fins al 15 de setembre, que és quan es tancarà el termini per demanar l'ajut, hi ha 174 cites prèvies sol·licitades.

El consistori manresà va decidir obrir l'oficina el 22 de juny després que en una reunió amb el director provincial de d'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), aquest informés que es tractava d'un tràmit complex però que l'INSS no podria prestar ajuda perquè les seves oficines estarien tancades. Aleshores l'Ajuntament de Manresa va decidir posar-la en marxa amb els seus propis mitjans. El cost del personal pujarà a 38.414 euros, que ha assumit l'Ajuntament.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha criticat el que considera una manca de suport per part del Govern de l'Estat. «En un moment que finalment surt l'Ingrés Mínim Vital, resulta que l'Estat té totes les oficines tancades. Això ens costarà 38.000 euros, i els posem nosaltres, però estem satisfets perquè hem atès més de 500 persones que d'una altra manera haurien tingut molt difícil poder fer la sol·licitud». Aloy ha assegurat que es tracta d'una competència de l'Estat que el mateix Estat no ha assumit. «Ni tan sols ens ha dit si ens ajudarà a pagar els costos de l'oficina per suplir la seva falta d'assistència. Estic decebut».

De les visites ateses, 280 han registrat correctament la seva sol·licitud al portal de la Seguretat Social; en 213 casos s'havia de consultar la documentació que havien d'aportar i en 52 més estaven pendents que s'aportés la documentació necessària.

El 15 de setembre s'acaba el termini per sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital actual. Es podrà continuar demanant però sense caràcter retroactiu des de la seva aprovació.

L'oficina municipal per fer la gestió és al Casal de les Escodines, al carrer Sant Bartomeu. Obre de 8 del matí a 3 de la tarda i cal demanar cita prèvia al 010 o bé a la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa. La mitjana de durada de cada atenció és de 45 a 60 minuts atesa la complexitat del tràmit, segons el consistori manresà, i de la quantitat d'informació que cal aportar. És per aquest motiu que en alguns casos no tothom porta la documentació necessària que es requereix i s'ha de sol·licitar una nova cita i fer més d'una atenció per persona.

El suport a l'oficina el donen tres persones informadores i un auxiliar de serveis.