Una samaritana dels ERTO a Manresa

«La crisi del covid està portant gent a la desesperació més lamentable. Passes de tenir una vida estable a veure com el sostre se t'enfonsa i has de mantenir una família sense cobrar res». Aquesta situació és una realitat amb que es troba, sovint, Sara Navarro, de qui són aquestes paraules. La manresana ajuda a través d'una plataforma que va crear a Facebook persones que fa mesos que no cobren els ERTO. Es diu #ErteSinCobrar # ErteSinTramitar» i la gestiona de forma totalment altruista.

Navarro treballa en una botiga de roba a l'avinguda de les Bases de Manresa. Com en molts altres casos, la seva empresa va demanar un ERTO per a tots els treballadors a mitjan març. Passaven els mesos i no cobrava res. Va recórrer a totes les opcions per aconseguir una solució i, finalment, el servei d'ocupació de Madrid, el SEPE, es va posar en contacte amb ella i van ajudar-la a tramitar l'expedient correctament.

«Va ser una dosi molt gran d'alegria i això em va impulsar a ajudar la gent que, com jo, tenia opcions per trobar una solució». Explica que «al principi creia que ningú em demanaria ajuda. Soc una desconeguda que s'ofereix a tot Espanya per recollir dades de desconeguts i guiar-los perquè puguin arribar a tramitar bé la petició de l'ERTO».

La resposta de la gent, però, va capgirar les seves expectatives. «Estic ajudant unes 300 persones per setmana d'arreu de l'Estat. És una gran satisfacció i, encara més, quan el problema se'ls soluciona, però estic esgotada». De fet, Navarro torna a treballar a la botiga i, quan arriba a casa, es dedica a la plataforma. «Estic fent la feina que hauria d'estar fent el SEPE i això és una realitat que no hauria de ser tolerable», lamenta. Al principi, la manresana agafava i gestionava les dades de la gent que ajudava. Més tard, en veure que cada cop més gent se li adreçava, va crear un formulari que els afectats omplen directament. Així, les seves dades personals queden protegides i arriben directament al SEPE.



Unió de forces

La pandèmia també ha deixat moltes persones sense feina que, per tant, necessiten cobrar l'atur. Laura Soto és una manresana que actualment viu a Sant Fruitós de Bages i que també va quedar sense feina enmig de la pandèmia. Ella treballava al departament de recursos humans d'una empresa i, per tant, va haver de gestionar els ERTO de tota la plantilla.

Ara està a l'atur, però fa mesos que no l'ha cobrat. Navegant per les xarxes socials, va anar a parar a la plataforma de Navarro. Tenien una cosa en comú: Soto també ajudava gent que necessitava tramitar l'atur a través de les xarxes. L'experiència de Navarro la va animar a obrir, ella també, una plataforma per ajudar, sobretot, persones que han quedat sense feina i que tenen problemes per cobrar. «He treballat sempre amb aquest tipus de gestions i puc assegurar que hi ha una desinformació molt gran. És un procés feixuc, lent i complicat i per això ara que no tinc feina, ajudo gratuïtament persones que no saben com fer-ho». Soto ajuda a aconseguir allò que ella mateixa encara no ha pogut obtenir: una paga d'atur.

Tot i que les dues manresanes es dediquin a temes diferents, els objectius d'ambdues són comuns. El primordial, diuen, és ajudar el màxim de persones perquè aquesta situació s'acabi «al més aviat possible». I, de fet, estan molt satisfetes amb els resultats.

Fa un parell de divendres van enviar 290 peticions d'ERTO i, dilluns passat, moltes ja constava que estaven tramitades correctament i que, per tant, els usuaris rebrien els diners en poc temps.

En segon lloc, volen que les seves plataformes creixin, «no per guanyar importància ni que la gent ens reconegui res, sinó perquè sàpiguen que en nosaltres poden trobar un suport i una ajuda que des del SEPE no els estan proporcionant», remarquen.

Per últim, desitgen que es generi rebombori per apel·lar els polítics i que hi facin alguna cosa per solucionar -ho. «Estem desemparats. Si el govern no té diners per pagar ERTO, aturs i treballadors per tramitar tot això, què se suposa que hem de fer la gent que fa mesos que no cobrem i hem de sobreviure»?, es qüestiona Soto.

En resum, es mostren indignades per la manca d'atenció que el SEPE dona als afectats pels ERTO. «Truques al telèfon i no contesten, hi vas presencialment i no et deixen ni entrar. Si t'atenen, ja sigui presencialment o per telèfon, és una loteria», explica Soto.