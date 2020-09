El 7 de setembre s'obre el nou període per demanar plaça a les llars d'infants de Manresa

A partir de dimarts vinent, 7 de setembre, s'obre un segon període per presentar sol·licituds per a les llars d'infants públiques de Manresa. Les famílies que no van presentar sol·licitud dins el termini habitual i vulguin optar per l'escolarització dels seus fills/es, podran sol·licitar plaça. Aquesta sol·licitud passarà a formar part d'una segona llista d'espera, que quedarà oberta fins a principis d'abril de 2021.

Es pot realitzar sol·licitud per aquells infants nascuts entre l'1 de gener de 2018 i el 2 de juny de 2020.

Es podrà fer sol·licitud per a qualsevol de les llar d'infants públiques:



les municipals: L'Estel, La Lluna, Petit príncep, La Llum i Bressolvent

les de la Generalitat de Catalunya: Picarol, L'Espurna i La Ginesta



Es podrà realitzar de manera telemàtica o presencial.



Preinscripció telemàtica

Termini: del 7 a l'11 de setembre

Cal realitzar el tràmit a través de l'enllaç de la pàgina web municipal que s'activarà el 7 de setembre. No cal presentar documentació en paper. Cal afegir-la fotografiada o escanejada a l'aplicatiu de preinscripció. A la web es pot consultar tota la documentació, barem i puntuació.

Preinscripció presencial

Termini: 14 i 15 de setembre

Per a aquelles famílies que no disposin dels mitjans telemàtics per fer la sol·licitud de preinscripció, s'ofereix l'opció de fer-la de manera presencial. Caldrà demanar cita prèvia a través de la web municipal, entre el 7 i el 10 de setembre o als telèfons 938752485 / 938768338 (de dilluns a divendres de 9 a 13h).

El lloc de realització del tràmit serà la Secció d'Ensenyament (Carretera de Vic, 16 - Edifici Infants) de Manresa.

Ateses les circumstàncies extraordinàries per la Covid-19, la preinscripció presencial es farà seguint totes les mesures de seguretat:

- No s'atendrà a ningú sense cita prèvia

- Hi haurà d'assistir preferiblement una sola persona

- Cal portar tota la documentació necessària indicada a la web (no es tramitarà una sol·licitud amb documentació pendent)

- Cal portar mascareta