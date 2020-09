La Clínica Sant Josep estrena cafeteria oberta a tot el públic

La Clínica Sant Josep va estrenar ahir una cafeteria a la segona planta de l'edifici principal pensada per a tot el públic. La terrassa del nou servei i l'ascensor exterior que hi arriba, que servirà per unir l'edifici principal amb el del CIMETIR, trigaran uns dies a funcionar.

Aquest nou servei, ubicat a la segona planta de l'edifici principal, ocupa una superfície total de 241,65 m2. La nova cafeteria compta amb dos espais clarament diferenciats. Per una banda, un espai interior que inclou una zona de bufet i una zona de taules, i per altra, una terrassa exterior coberta per una pèrgola, que entrarà en funcionament en els propers dies.

A la cafeteria s'hi pot accedir des de la segona planta de l'edifici principal, així com també, en els propers dies, pel carrer, gràcies a l'ascensor exterior que s'hi ha instal·lat i que, des de la terrassa, connecta l'edifici principal de la Clínica Sant Josep amb l'edifici que acull el CIMETIR i els consultoris. Aquest accés des de l'exterior del recinte de la Clínica permet que tothom hi pugui accedir fàcilment, i al mateix temps, uneix els dos edificis de la Clínica i contribuirà a una millora de la circulació en el global de l'equipament i també de la seva accessibilitat.

L'actuació, que té un pressupost 458.000 euros, forma part del pla director de la Clínica Sant Josep i les obres de construcció i adequació de l'espai les ha assumit Sodexo, que en tindrà l'explotació durant deu anys.



Un nou servei molt esperat

Els horaris d'obertura de la cafeteria seran de dilluns a divendres, de les 8 del matí a les 9 del vespre, i els dissabtes, de 8 a 14 hores. L'oferta gastronòmica que s'hi ofereix està basada en la dieta mediterrània i està assessorada per experts dietistes de Sodexo.

La nova cafeteria ofereix servei als usuaris de la Clínica, als seus acompanyants, així com a l'equip de professionals que hi treballen i tothom que hi vulgui accedir des de fora de la Clínica. Davant l'actual situació sanitària, tant els espais com els serveis que s'hi ofereixen segueixen totes les mesures sanitàries i les directrius marcades dels Govern de l'Estat i de la Generalitat en relació a la covid-19.