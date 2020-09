Judit Neddermann acomiada la festa major sense 'visites' d'última hora

La cantant i compositora barcelonina Judit Nedderman no va haver de partir, com en el cas de la Suu, la visita inesperada de la pluja i, després de la celebració del castell de focs doble d'abans-d'ahir a la nit per ser seguit des de casa -tot i que com ja va mostrar ahir Regió7 hi va haver molta gent que va optar per anar-lo a veure a punts elevats de la ciutat-, va omplir les localitats disponibles al pati de l'Anònima per protagonitzar el darrer acte de la Festa Major de Manresa. L'actuació de Nedderman va ser de les que van esgotar les localitats de franc el primer dia que es van poder reservar.