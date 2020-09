Manresa dona per bona la festa major de la covid, que ha ocupat un 90% de les localitats

Era un experiment i ha sortit bé. Aquest és el resum de la valoració que ha fet l'Ajuntament de Manresa dels sis dies de la Festa Major de Manresa de la covid. Per fer-la, hi han intervingut l'alcalde Manresa, Marc Aloy; la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo; el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, i el president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols. Els agraïments i la satisfacció pels resultats finals, tenint en compte la incertesa del moment, han marcat el to de totes les intervencions.

De les 6.848 localitats disponibles, se'n van reservar 90,7% (6.211), un 90,7%. Al final, hi van anar 5.646 persones, on no hi ha comptabilitzades les dels espectacles que es van haver d'anul·lar per la pluja. Pel que fa a les exposicions, han tingut 2.691 visitants. En relació amb les intervencions per part de la Policia Local, Calmet s'ha mostrat molt satisfet perquè, ha admès, hi havia el risc que es donessin situacions com la de Vilafranca del Penedès i no ha estat així. En total, de dilluns a dilluns (la festa major va començar el dimecres 26 i va acabar aquest dilluns 31) s'han fet 600 intervencions que, ha destacat, "només" són un 15% més que una setmana habitual.

Es van fer 118 intervencions per comprovar molèsties diverses i es van posar 5 denúncies per infringir l'Ordenança Municipal de Civisme. Es van fer 12 inspeccions de comprovació de locals de restauració que van comportar 3 actes d'infracció de les normes de la covid (horaris) que poden acabar o no amb multa. Es van interposar 29 actes de denúncia per no dur mascareta, que s'afegeixen a les 29 que s'havien interposat fins ara d'ençà que és obligatori dur-la, tal com va informar Regió7 recentment; i es van fer 11 intervencions de desallotjament d'espais públics per tema de botellón. El fet que els locals tanquin abans d'hora per la pandèmia afavoreix que la gent continuï la festa al carrer.

Aloy ha remarcat que la idea va ser "fer una festa major que fos possible" i "donar suport al sector cultural". Ha dit que "n'estem contents" i ha destacat l'agraïment que han fet arribar els artistes i entitats a l'Ajuntament pel seu suport. Crespo ha parlat, també, d'un "ambient de satisfacció" i ha incidit en la bon funcionament dels actes a nivell de les mesures de seguretat pel tema de la covid. Ha destacat que hi ha nous formats, com els espectacles itinerants i l'autocinema, que "poden venir per quedar-se". No ha volgut valorar si la concentració en dies de la festa, per la qual ja va apostar ella en el tancament de l'edició del 2019 i que enguany s'ha fet una mica forçat per les circumstàncies, es podria mantenir.

Calmet ha destacat que "la notícia és que no hi ha notícia", a nivell de seguretat ciutadana. Per part seva, Orriols, ha fet extensiu el seu agraïment a "tota la ciutadania, que ha comprès en tot moment el que s'estava fent". També ha volgut agrair a l'Ajuntament la seva decisió de tirar endavant la festa major.

Qui també ha merescut un reconeixement ha estat l'empresa de seguretat de Centelles que s'ha encarregat de controlar les entrades i sortides, desinfeccions i aforaments. Aloy també ha volgut donar les gràcies a la Festa Major Alternativa per la bona entesa en tot moment, a dit. Ha posat de relleu que dos dels actes que podien comportar més problemes per tema d'acumulacions, el sopar popular i la festa de paelles, finalment es van anul·lar per evitar-ho.