La PAH Sant Fruitós recrimina a Serveis Socials que no ajudi una mare i el seu fill

La veïna de Manresa Mari Carmen García Iranzo ha fet pública la seva situació desesperada mitjançant un vídeo que ha difós la PAH Sant Fruitós, que li fa costat. La dona, que viu amb el seu fill de 13 anys en un pis sobre el qual pesa una ordre de desnonament per al dia 15 d'aquest mes, tem quedar-se al carrer i sense la renda mínima garantida. Demana que l'Ajuntament la inclogui en la mesa d'emergència per oferir-li un habitatge alternatiu.

La PAH s'ha afegit a la petició i ho ha aprofitat per retreure a l'Ajuntament que fa més d'un mes que va demanar reunir-se amb la regidora responsable de Serveis Socials i no ha obtingut cap resposta. També ha preguntat què ha fet fins ara el consistori amb els «1.000 pisos» que hi ha «buits».

García explica que està a punt de perdre la renda mínima garantida perquè, «després de demanar a l'Ajuntament de Manresa i a Serveis Socials que m'empadronessin al pis on vivim el meu fill menor de 13 anys i jo gràcies al senyor que ens va cedir part del pis fa temps perquè no ens quedéssim al carrer, em diuen que hi estem empadronades tres persones, dos adults i un nen, i que entren dos sous, el meu i el del senyor que ens cedeix el pis». Remarca que l'habitatge té una ordre de desnonament el 15 de setembre «i el meu fill i jo ens quedarem al carrer».

Per tot plegat, «ja fa temps que vaig sol·licitar a Serveis Socials que em posessin a la mesa d'emergència de l'habitatge i no em van fer cap cas. Ara només demano que m'escoltin i em donin una solució per a mi i el meu fill i que no permetin que acabem al carrer».

15.000 persones l'any

Informat sobre la situació de García, l'Ajuntament ha recordat que «Serveis Socials atén 15.000 persones l'any, sempre amb criteris tècnics, professionals i d'equitat» i que «no es dona informació de casos concrets per tal de preservar la dignitat de les persones i de no vulnerar els seus drets».

Per part seva, la PAH Sant Fruitós ha remarcat que els Serveis Socials eren coneixedors de l'ordre de desnonament abans d'empadronar la dona al pis. Afegeix que, «després de presentar tots els documents per justificar el lloc on està vivint, ara els Serveis Socials de Manresa li ha comunicat que pot perdre la renda garantida perquè en aquell pis consten tres persones, i més ingressos, mentre que els documents presentats als Serveis Socials de Manresa eren, precisament, per justificar per què és allà i evitar més perjudicis a aquesta mare i el seu fill». Es demana «què passa als Serveis Socials de Manresa que fa més d'un mes que vam demanar una reunió amb la regidora de Serveis Socials per parlar d'aquests casos i també amb la cap de les assistentes i no hem rebut resposta».

Dit això, reclama «la gestió de Serveis Socials de Manresa per aturar aquest desnonament» i «incloure a la mesa d'emergència la Mari Carmen i el seu fill». Fa notar que, «malgrat que l'Ajuntament digui que no té pisos, no té res a veure amb el fet que no pugui estar en una llista d'emergència». Esmenta que «és intolerable que a Manresa hi hagi més de 1.000 pisos buits i es facin afirmacions com aquesta i ens quedem tan amples. Preguntem: què se n'ha fet fins d'aquests pisos». Finalment, demana que pugui continuar cobrant la renda garantida.