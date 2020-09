Cap certesa sobre quan podran tornar a les graderies els aficionats

Passi el que passi al final de la lliga regular, el calendari de la qual es va donar a conèixer ahir, el fet que alguns partits es juguin sense espectadors a les graderies i altres probablement amb aficionats pot ser decisiu. En els finals de temporada, quan se solen comptar els bàsquet-average per determinar quin equip queda per damunt de l'altre en casos d'empats, comptarà molt si has pogut jugar contra un adversari directe amb suport directe o sense. I de moment, com en totes les facetes, tant de l'esport com de la vida quotidiana, no hi ha cap certesa sobre què passarà.

Responsables del Baxi recorden, ara mateix, que ««ara com ara el Consell Superior d'Esports (CSD) no preveu que en competicions professionals com la Lliga Endesa es pugui deixar entrar públic; això pot canviar, però de moment no podrà entrar gent als pavellons». Cal recordar que el 19 de juny passat, quan el Baxi va presentar la seva campanya d'abonats, el seu president, Josep Sàez, va manifestar la seva confiança que es podria omplir el 50% de la capacitat del Nou Congost als partits i que, en aquest cas, es donaria prioritat als abonats. El club esperava arribar a la xifra dels 3.500 socis i esperonava tothom que s'hi apuntés.

Dos mesos i mig després, però, la situació és molt diferent. Aleshores s'estava en plena fase de desescalada, a punt d'entrar a la nova normalitat, i es pensava que les coses, arribats a aquest punt, estarien millor. Però els múltiples rebrots que s'han donat fan impossible que, ara per ara, es puguin fer competicions esportives amb públic i no fa cara que aquesta tendència canviï aviat.

Dubtes per als abonats

Arribats a aquest punt, caldrà veure quin és el posicionament dels clubs, no només del Baxi, respecte dels seus socis. Hi ha previst que abans de l'inici de la competició l'entitat expliqui com afrontarà una situació que, en el millor dels casos, deixarà els abonats sense uns quants partits pels quals han pagat i, en el pitjor, sense molts d'aquests enfrontaments o havent-hi d'entrar per torns.

En cas que això passi, caldrà veure si l'Associació de Clubs té previst algun pla per ajudar els seus afiliats si és que aquests es veuen obligats a retornar diners de l'abonament o, ni que no sigui així, perdin els que suposarien el taquillatge normal.

Un altre dubte és saber si hi ha unanimitat en el fet que hi hagi les mateixes normes per a tots, o depengui del territori. Andorra, per exemple, té una legislació pròpia com a país que li podria permetre admetre aficionats al seu pavelló, ja que la situació epidemiològica no hi és tan complicada. Podria passar el mateix amb els conjunts canaris.

De moment, el Baxi va saber ahir que tres de les formacions que solen portar més gent al Nou Congost, el Barça, el Madrid i el Baskonia, no desembarcaran a Manresa fins al 2021. Cal esperar que aleshores es puguin minimitzar pèrdues, però altres atractius, com assistir al partit del Joventut, al del València o al de l'Andorra, estan del tot perduts.