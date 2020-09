Habiliten 19 places de zona blava al final de la carretera de Cardona de Manresa

L'empresa concessionària de la zona blava de Manresa, Eysa, ha iniciat aquesta setmana el repintat de les places d'aparcament de pagament de zona blava i zona verda de la ciutat. L'actuació forma part dels treballs de manteniment que es fan anualment.

També aquesta setmana s'habilitaran 19 places de zona blava més, que seran de tarifa taronja reduïda. S'instal·laran al tram final de la carretera de Cardona per compensar la reducció de places que hi ha hagut en carrers a causa de les ampliacions d'espai de vianants que s'han executat per garantir el distanciament social que marca la normativa covid. És el cas per exemple del carrer Guimerà, on es van eliminar totes, o del carrer dels Infants, entre altres.

Les reestructuracions de places estan establertes en el contracte actual.

L'Ajuntament ha fet una nota informativa que recorda que l'actual concessió de la zona blava finalitza el 2023, i que en aquests moments s'està estudiant la remunicipalització del servei.