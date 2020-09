L'Ajuntament manté l'acte de la Diada, adaptada a la covid, i insta les entitats a apuntar-s'hi

Diada de l'any passat. Enguany només podran fer l'ofrena dues persones per entitat

Diada de l'any passat. Enguany només podran fer l'ofrena dues persones per entitat Arxiu/Oscar Bayona

L'Ajuntament de Manresa ha decidit mantenir l'acte institucional que cada any realitza a la plaça Onze de Setembre adaptant el format a les mesures decretades amb motiu de la covid-19. En aquest sentit, fa una crida a totes les entitats de la ciutat que hi vulguin participar a inscriure's a l'acte de manera prèvia i informa que, en aquesta ocasió, el número de persones per entitat que podran realitzar l'ofrena floral estarà limitat a un màxim de dues.

Per inscriure's, cal enviar un correu electrònic a protocol@ajmanresa.cat o bé trucar al 93 878 23 13 (de 9 a 14 h). Caldrà indicar el nom de l'entitat, així com els dos noms, cognoms, telèfons i correus electrònics de les persones que participaran a l'ofrena.

L'acte tindrà lloc el divendres 11 de setembre a les 11 del matí a la plaça Onze de Setembre i tindrà un format similar al dels altres anys -tot i que adaptat a la covid- que es donarà a conèixer ben aviat.