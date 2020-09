L'Ajuntament, satisfet amb la festa major de la covid, que va atraure 8.000 persones

Cares de satisfacció, ahir, en la roda de premsa de balanç de la Festa Major de Manresa, que es va celebrar del 26 al 31 d'agost, enguany adaptada a la situació de pandèmia. Va començar el 26 amb el no-pregó a la plaça Major i va acabar el 31 amb el castell de focs doble i una mica tristot en lloc del tradicional correfoc.

Entre els espectadors dels espectacles i els visitants de les exposicions, hi van anar 8.337 persones. De les 6.848 localitats disponibles per veure espectacles, se'n van reservar 6.211 (el 90,7%). La xifra és diferent de la dels espectadors finals (5.646) perquè hi va haver dos espectacles amb reserva que no es van poder fer per la pluja que no s'han inclòs en el total. A banda, hi ha els 1.600 que van anar a veure l'oferta del Kursaal dins el programa festiu.

De les 21 propostes (sis de les quals amb una sessió doble), una bona part han tingut una ocupació del 100% i les que menys han superat el 55%. S'han repartit, la majoria, entre el pati del Casino, el pati de l'Anònima i la plaça Porxada, tres espais amb prou metres quadrats per garantir la distància entre els assistents, que ha estat segurament una de les imatges d'aquesta festa que quedarà més en la retina dels manresans. Això, i la presa de la temperatura i la desinfecció de mans. La covid no només s'ha notat en aquest tema. El pressupost d'enguany (142.000 euros; 208.000 el 2019) n'ha destinat una part -7.610 més IVA- als controladors dels accessos i acomodadors. També s'hi inclouen els vigilants, que hi són cada any, si bé en aquesta edició és evident que han tingut menys feina.



«Una festa que fos possible»

L'alcalde, Marc Aloy, va remarcar, ahir, en el balanç, que la idea era «fer una festa major que fos possible» i «amb una voluntat clara de donar suport al sector cultural».

Va afirmar que «no ha estat la festa major que ens estimem i hem viscut sempre però ha estat una bona festa major». Es va mostrar satisfet amb l'empresa que va portar el tema de la seguretat i va esmentar, «contents i emocionats», l'agraïment que havien fet arribar els artistes del programa a l'Ajuntament per haver-la mantingut. Ell també va voler fer arribar el seu agraïment als responsables de la Festa Major Alternativa, per la bona entesa i perquè, va destacar, van anul·lar els dos actes que, d'entrada, generaven més preocupació perquè podien provocar aglomeracions: el sopar popular i el concurs de paelles.

Qui també va voler donar les gràcies «a tota la ciutadania», «a l'Ajuntament per tirar endavant la festa major» i a l'empresa de seguretat que va controlar les entrades i sortides i capacitats per la seva «empatia» a l'hora de fer la feina, va ser Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa.



Cap novetat sobre la propera

La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, es va mostrar igualment satisfeta amb el resultat de la festa major. Va dir que, tot i l'adaptació a les circumstàncies, havia estat «digna». Va posar bona nota als tres escenaris principals; va destacar, com Aloy i Orriols, la tasca de l'empresa de seguretat, i va celebrar propostes com el land-art de «Microscopies», els espectacles itinerants (un dels quals no es va fer per la pluja) i l'autocinema. Va dir que «són nous formats que poden venir per quedar-se» però no hi va afegir res més. Tampoc no va entrar a valorar si la reducció de dies de la festa major, que en el tancament de l'edició de l'any passat ja va posar damunt la taula, i que enguany s'ha estrenat forçat per les circumstàncies, quallarà de cara a l'any vinent.

Crespo va esmentar les 34.738 visualitzacions a la web de la festa major, amb 8.437 usuaris únics. Enguany no es va editar programa, de manera que la programació es va haver de consultar online, i també s'hi van haver de fer la majoria de reserves de localitats.

Malgrat que no es van fer actes nocturns multitudinaris, es va mantenir El Punt Lila i els Àngels de Nit pensant en el jovent. El primer, instal·lat a Sant Domènec, va donar informació a 651 persones. Es van repartir de franc 600 mascaretes amb el missatge «Estima la nit» i els Àngels de Nit van repartir aigües i preservatius i, segons informa l'Ajuntament, quan van detectar petits grups de persones consumint alcohol a la via pública, «en un percentatge ínfim comparat amb qualsevol altra festa major», els van donar informació sobre les mesures anticovid.

Es va mantenir el bus nocturn de franc, que va circular de dilluns a dilluns fins a les 2 de la matinada i que va registrar 1.596 viatgers.