L'ANC proposa suspendre l'acte de l'11-S a Berga a causa de la covid

La comissió organitzadora de l'acte de la Diada a Berga d'enguany de l'Assemblea Nacional Catalana ha proposat suspendre l'acte que havia anunciat per a l'11-S de 17.00 h a 19.00 h de la tarda a la plaça Tarascón de la capital berguedana. Així consta en els cartells promocionals de l'acte que s'han col·locat a les cartelleres i parets de la ciutat. Ja s'hi advertia que la convocatòria podria experimentar canvis.

La comissió organitzadora de l'acte, que havia de tenir abast comarcal, ha proposat que se suspengui per l'actual situació sanitària per la covid-19 i «per la responsabilitat amb la salut pública». Aquest acord es va prendre dimarts en una votació, segons van informar ahir. Amb tot, fonts de la comissió organitzadora han afegit que, «atesa la importància de la decisió, es consultarà totes les territorials de la comarca perquè ratifiquin aquesta votació» . Un cop es conegui l'opinió dels associats es decidirà si se suspèn o no.

Puigcerdà prepara una rua

L'ANC de la Cerdanya prepara una rua de vehicles que transitarà pels diferents pobles de la comarca el dia de la Diada. L'acció acabarà amb un acte polític davant de l'edifici de la Seguretat Social de Puigcerdà que també se seguirà des de l'interior dels vehicles. Josep Ribot, membre del secretariat nacional de l'Assemblea, ha explicat a Regió7 que «mantenim la mobilització del proper 11 de setembre a la Cerdanya però l'adaptem per complir totes les mesures covid-19. No volem renunciar al dret a manifestació però tampoc volem posar en risc ningú».

La rua començarà a les 15.30 h de la tarda a Llívia i es farà una volta pel diferents pobles de la Cerdanya. Es passarà per Bolvir, Ger i Alp, i el destí final serà Puigcerdà, on a les 17.14 h començarà l'acte polític davant de la Seguretat Social de la capital cerdana. Per seguir l'acte els manifestants tampoc hauran de baixar del cotxe, ja que hauran d'estacionar en una zona de pàrquing molt àmplia que els permetrà seguir els parlaments des de dins els mateixos vehicles. «Hi haurà un camió que servirà d'escenari i la gent ho seguirà des de dins el cotxe, com una mena d'autocine. Serà una manera d'evitar contactes», exposa Ribot.

Manresa, Igualada i Solsona

A Manresa, Igualada i Solsona es mantenen les mobilitzacions per al proper 11 de setembre seguint les mesures de seguretat marcades per l'Assemblea. A Manresa se celebrarà un acte a les 17.14 h al pati del Casino i per poder-hi assistir serà imprescindible fer una inscripció prèvia, ja que hi haurà limitació del nombre d'assistents. A Igualada la concentració de la Diada tindrà lloc al passeig Verdaguer, del carrer Òdena al carrer Lleida. L'accés s'obrirà a partir de les 16.00 h i també s'haurà de fer inscripció prèvia. En cas que no s'hi pugui assistir, es recomana que la gent que ho desitgi surti al balcó a les 17.14 h. L'ANC de Solsona ha explicat que l'acte de la Diada d'enguany se celebrarà sempre que l'organització o el Govern no donin instruccions contràries. L'acte, que tindrà la participació de Toni Albà, se celebrarà amb capacitat reduïda.