Mor als 62 anys l'activista social i cooperant manresà Ambrós Ávalos

L'activista social i cooperant manresà Ambrós Ávalos ha mort als 62 anys. Recentment es va celebrar la cerimònia per acomiadar-lo. Estava vinculat a diverses entitats i projectes socials com l'Ecoxarxa i més cap aquí també en iniciatives de cohabitatge.

Ávalos va ser cooperant a Amèrica central. Primer com a observador a les Brigades de Pau Internacional a El Salvador, i després a Guatemala, on va participar com a voluntari en un projecte d'ajuda a comunitats rurals del país. Es va establir a la població maia de Tz'unum ya', una comunitat de 13.000 habitants. S'hi va acabar estant 15 anys.

Durant la seva estada a Guatemala també va impulsar diversos projectes de cooperació amb entitats manresanes com Amics de la Unesco. Una va culminar en la donació d'una ambulància a la comunitat guatemalenca que es va poder adquirir gràcies a diverses iniciatives solidàries.

El 2006 va tornar a Manresa. Mai no es va desvincular del món associatiu. Treballava a la Fundació La Plana, a Santa Maria d'Oló, coordinava els mercats d'estraperlo i participava en les activitats d'Ecoxarxa, que promou un consum responsable i alternatiu.

Fa anys li van diagnosticar una malaltia irreversible, fet que va afrontar conscientment i amb serenor, segons coneguts seus, fins al punt que va escriure un poema per al dia del seu comiat.