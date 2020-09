Althaia informa de dues noves morts per covid-19 a l'hospital de Manresa

La Fundació Althaia de Manresa va informar, ahir, de dues noves morts a l'Hospital de Sant Joan de Déu per covid, que eleven a 174 el total acumulat. Una va tenir lloc divendres de la setmana passada i l'altra, dimecres d'aquesta. Es tracta de dues persones que havien ingressat feia relativament poc a l'hospital manresà. Un dels pacients hi va ser quatre dies i l'altre, una setmana.

Dimecres passat, Regió7 va destacar en el balanç setmanal que ofereix amb les dades que facilita Althaia, que des de la setmana anterior (de dimarts a dimarts) no hi havia hagut cap nou decés a causa de la malaltia, de manera que ja feia tres setmanes seguides que no s'havia de lamentar cap nova mort i que la xifra total no es movia de les 172.



No es va reportar fins dimecres

Ahir, Althaia va notificar les dues morts esmentades. Sobre el fet que dimarts passat no informés sobre la que havia tingut lloc el divendres anterior, va explicar que aquesta defunció va tenir lloc el divendres abans del cap de setmana de festa major, amb el dilluns festiu, cosa que va fer que no es reportés oficialment fins dimecres d'aquesta setmana. Les fonts hospitalàries van afegir sobre aquest decalatge que «cal tenir en compte que la majoria de vegades la comunicació de les defuncions per covid-19 no es fa el mateix dia que es produeixen» perquè «s'han de fer una sèrie de comprovacions i en algun cas cal esperar els resultats de diferents proves i valoracions mèdiques per confirmar la causa exacta de la mort».

En ple apogeu de la pandèmia, quan, desgraciadament, hi havia diverses morts cada dia, aquest diari en va informar puntualment. Va arribar un moment, però, quan es van estabilitzar els decessos i els ingressos, que es va passar a recollir la informació de manera setmanal. Cada dimarts, Althaia facilita el nombre de malalts ingressats a l'àrea de covid de l'hospital, el total de malalts que han estat d'alta i el total de defuncions a Althaia per la pandèmia.

Dimarts passat, aquesta informació de la fundació hospitalària va situar en 13 els malalts ingressats, dos menys que la setmana anterior; en 1.115 els malalts donats d'alta, 9 més que la setmana anterior, i en 172 les defuncions a causa del coronavirus. Aquesta dada, però, no va incloure la defunció que hi havia hagut divendres perquè no havia estat notificada convenientment.

Des de final de maig, la xifra acumulada dels decessos es va situar en les 170 persones, que van augmentar a 171 la setmana del 21 de juliol i a 172 la del 18 d'agost. Les dues següents es van mantenir en les 172, fins aquesta, en què han saltat a 174.