L'Ajuntament anuncia que manté l'acte de la Diada amb limitacions per evitar riscos

L'Ajuntament va anunciar ahir la seva decisió de mantenir l'acte institucional que fa cada any a la plaça de l'Onze de Setembre per celebrar la Diada. Es farà, però adaptant el format a les mesures decretades amb motiu de la covid-19. Tot i que encara no les ha concretat, sí que ha informat que, en aquesta ocasió, el nombre de persones per entitat que podran fer l'ofrena floral es limitarà a un màxim de dues.

L'ofrena es farà presidida per l'estelada, que estrenarà un nou pal a la plaça de l'Onze de Setembre. Tal com ja va informar aquest diari el mes passat, a final de l'any passat el van tirar a terra. El nou no només té l'escut de la ciutat sinó que d'aquest en surt una franja que embolcalla el pal de manera ascendent i que es converteix en les quatre barres de la senyera. Tant el pal com la decoració els ha dissenyat i construït personal de la brigada de manteniment de Manresa.

Des del 2012, la plaça la presideix l'estelada fruit d'un acord de ple de l'Ajuntament. Des l'aleshores ha calgut reposar-la diverses vegades -sis, com a mínim- perquè hi ha qui s'ha dedicat a sostreure-la. L'Ajuntament fins va allargar el pal i hi va posar greix per impedir-ho. Va ser debades.

En relació amb la Diada, el consistori ha fet una crida a totes les entitats de la ciutat que vulguin participar-hi a inscriure's a l'acte de manera prèvia. Per fer-ho, cal enviar un correu a protocol@ajmanresa.cat o bé trucar al 93 878 23 13 (de 9 a 14 h). Caldrà indicar el nom de l'entitat, així com els dos noms, cognoms, telèfons i correus electrònics de les persones que participaran en l'ofrena.

49 ofrenes el 2019

L'acte tindrà lloc el divendres 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de l'Onze de Setembre amb un format similar al dels altres anys -tot i que adaptat a la covid- que es donarà a conèixer ben aviat, ha informat l'Ajuntament.

En l'edició de l'any passat, la celebració va aplegar 49 institucions, empreses i entitats locals d'àmbits diversos, que, com és costum, van fer l'ofrena floral a la placa que hi ha a la plaça dedicada als «lluitadors per les llibertats nacionals de Catalunya»

Recentment, tal com va informar Regió7, el PSC de Manresa va lamentar la decisió de l'equip de govern d'ERC i JxM, i també de Fem Manresa, de tombar la moció que van presentar els socialistes al ple per tal que la senyera torni a presidir la celebració oficial de l'acte institucional de la Diada de l'Onze de Setembre i no una estelada, tal com s'ha explicat.