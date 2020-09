El PSC no entén que les infraccions en bars per la festa major només hagin generat tres actes

El Grup Municipal del PSC ha criticat d'«excessivament cofoista» el balanç de la Festa Major de Manresa que van fer abans-d'ahir l'alcalde, Marc Aloy, i els regidors Joan Calmet i Anna Crespo. En concret, ha mostrat la seva sorpresa pel fet que les 12 inspeccions que es van fer en locals de restauració només comportessin tres actes d'infracció de les normes de la covid per temes d'horari.

El portaveu del PSC, Felip González, ha posat en relleu «les aglomeracions espontànies i la gestió de la seguretat que un bon grapat de terrasses de bars van fer, sobretot, al Centre Històric». Afirma que «ens sorprèn que només hagin generat tres actes d'infracció de les normes anticovid-19». Afegeix que el fet que «a Manresa haguem tingut la sort de no ser notícia com Vilafranca [del Penedès], no és excusa per no reconèixer que hem viscut situacions igualment preocupants que desitgem que no es converteixin en un increment de contagis detectats a Manresa en els propers dies».

Suport «més que insuficient»

El grup dels socialistes, encapçalat per González, considera «més que insuficient el suport que l'Ajuntament de Manresa i la seva Policia Local hem tingut per part del departament d'Interior de la Generalitat, que manté infradotada la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa». Al seu entendre, «l'escassedat d'efectius ha deixat la Policia Local ben sola als 'peus dels cavalls' dels incompliments de les normes decretades per la mateixa Generalitat, actual autoritat sanitària en la gestió de la pandèmia». En total, la Policia Local va fer 600 intervencions entre el dilluns 24 i el dilluns 31 d'agost.

Assegura que «no és una opinió només del PSC. Molts empresaris del sector de l'hostaleria que sí que han fet les coses bé són els primers que estan molt molestos amb qui se sap que no ha tingut cap escrúpol a l'hora de saltar-se les normes i no li ha significat cap sanció. I és en contra d'aquests que l'Ajuntament no pot deixar d'actuar per poder ser realment justos amb la majoria que sí que ha fet bé les coses i, per tant, no ha gaudit del mateix benefici econòmic obtingut pels incomplidors», remarca González.

Compliment «amb bona nota»

Segons els socialistes, una altra cosa són els actes organitzats per l'Ajuntament, i també per la Festa Major Alternativa, que, al seu entendre, «van complir amb bona nota pel que fa a l'aplicació de mesures de seguretat per evitar contagis, i en això hem de donar les gràcies a tothom que va estar implicat en el desenvolupament dels actes pel seu compromís».