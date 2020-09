El poder guaridor de jugar a la plaça no falla

La plaça Major és l'espai per a infants de 3 a 6 anys. A la nit hi ha jocs per a jugadors a partir de 14 anys |

La plaça Major és l'espai per a infants de 3 a 6 anys. A la nit hi ha jocs per a jugadors a partir de 14 anys | oscar bayona

Una zona bruta per desinfectar els jocs usats per tornar-los a posar en circulació, taules individuals per jugar-hi entre dues i sis persones màxim, tanques marcant els espais, cartells indicant la sortida, diferent de l'entrada. Inscripcions a la prèvia o in situ però, en tot cas, demanant les dades per tenir controlada la gent. Són exemples de la feinada que ha suposat organitzar la Setmana de Jocs al Carrer, que ha arribat a la majoria d'edat amb la covid fent la guitza i, alhora, demostrant de nou el poder guaridor de jugar a la plaça una estona.

Els adults i la canalla que ahir van passar per la plaça del Mercat, per la plaça Major i la de Sant Domènec van poder oblidar la pandèmia i tot el que està comportant durant una bona estona. La Setmana va començar dimarts i s'acabarà avui. Cada dia, segons va informar el CAE, han passat per les places unes 400 persones.

Com que enguany és diferent i no hi va haver correfoc el dilluns de festa major i, per tant, l'endemà, les places eren netes, s'ha començat jugant directament sense un espectacle inaugural. «A tot drap», ho definia, ahir, Nasi Muncunill, responsable del CAE. Això sí, en menys places que altres anys i amb les esmentades mesures de seguretat. Ho han fet possible una trentena de persones, entre monitors professionals contractats per a l'ocasió i voluntaris, que han estat menys perquè enguany no hi ha hagut les col·laboracions habituals (FUB, Ampans, Animació Sociocultural...)

Qui no s'ho ha volgut perdre ha estat la ludotecària francesa Dominique Dumeste (Ludambule), que fa anys que hi assisteix i que fins i tot hi deixa jocs, com el de La Balena Alegre. L'han acompanyat un parell de voluntaris.

A la plaça del Mercat hi ha quinze taules amb jocs de fusta, la gran majoria per provar l'habilitat dels jugadors. Un d'ells, per exemple, consisteix a fer el bigoti més llarg que es pugui a còpia d'anar-ne afegint; un altre és un billar japonès. N'hi ha un amb baldufes, un futbolí... Mentre sonava Manel, ahir a la tarda hi van començar a arribar el jugadors. Hi havia tres zones de jocs i la idea era que cada família comencés per una, hi fes el recorregut i després anés a una altra.

'Barra de jocs'

A la plaça Major i a la de Sant Domènec hi ha una barra de jocs, on els assistents poden triar el que més els vingui de gust. A la primera plaça, on de 10 a 12 de la nit s'hi fan les nits de joc per a majors de 14 anys -avui també és el darrer dia-, hi ha la canalla de 3 a 6 anys. A banda de les taules i cadires de colors (talla gnom) per jugar amb els jocs disponibles, hi ha dos espais per practicar-hi l'equilibri i fer-hi construccions. En cadascun només hi pot haver una família. Ahir, dues monitores explicaven que el que els havia arribat de la gent era agraïment per haver mantingut aquesta activitat.

A Sant Domènec hi ha jocs de taula: Tablut, Bagh Chal, Codi Secret, Monza... S'han plastificat tots els taulells per poder-los desinfectar. A les nits de joc el que s'ha fet ha estat dividir els jocs, de manera que una meitat es fa servir els dies parells i l'altra els imparells. Imaginació al poder.