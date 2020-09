Els horts urbans al solar dels 13 milions hi donen un toc verd

Enciams del tipus cor de roure, algunes mongeteres i altres hortalisses es comencen a deixar veure als horts urbans del solar de les Escodines que va costar 13 milions a la ciutat. Els horts els gestiona l'associació de veïns del bar-ri després que l'Ajuntament cedís els terrenys. Hi ha trenta parcel·les, de les quals se'n van adjudicar una vintena el juliol passat. El solar, buit i abandonat fins ara, ha canviat d'aspecte.

El projecte d'horts urbans el va impulsar fa anys l'entitat veïnal de les Escodines amb l'objectiu de promoure la cohesió entre els veïns. Els primers es van posar en marxa al camí de les Saleses. Posteriorment, l'associació de veïns es va interessar per estendre la iniciativa al solar que dona a les Saleses, el passatge Puig i al darrere dels edificis del carrer Viladordis.

Són els terrenys que un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el litigi entre la propietat i l'Ajuntament de Manresa, va acabar dictaminant que valien valien 11,1 milions d'euros més interessos. En total el solar ha costat uns 12,6 milions.

L'Ajuntament de Manresa ha pagat aquest any l'última quota d'1,5 milions pel solar. Faltarà abonar els interessos, que es calcula que seran 1,5 més.

Recentment l'Ajuntament va construir una tanca al seu voltant perquè ja en té plenament la propietat. Els hortolans hi accedeixen a l'interior per una porta que hi ha en un dels extrems.

Tenint en compte que no és previst fer-hi res a llarg termini, l'Associació de Veïns de les Escodines va demanar ampliar el projecte social d'horts urbans, cosa que s'ha fet aquest estiu.

El solar de les Saleses forma part d'un pla de millora urbana que recupera la vella aspiració de fer un carrer nou que aniria de les piscines municipals fins al davant del Casal de les Escodines. Amb la construcció d'habitatges en aquest carrers es podria recuperar part dels 13 milions. És un projecte, però, que no té data.