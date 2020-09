Salut invertirà 46 milions i contractarà 1.979 professionals a l'atenció primària aquest any

La Generalitat invertirà aquest any 46 milions d'euros i contractarà 1.979 professionals a l'atenció primària en el marc del nou pla de reforç, que ha dissenyat el departament de Salut per donar resposta a la pandèmia de coronavirus i poder atendre les necessitats estructurals de la primària. De fet, el pla preveu una inversió de 127 milions anuals i la contractació global de 3.811 professionals d'ara fins al 2022. Així ho van anunciar ahir al migdia en roda de premsa el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés.

El pla per a l'atenció primària es configura en quatre eixos. El primer té a veure amb els professionals, i vol potenciar el rol del metge i incorporar gestors de referència, assistents clínics, nutricionistes, assistents socials i professionals de salut mental. En concret les contractacions suposaran incrementar el 17% els actuals 22.000 professionals. Ja s'han contractat 900 auxiliars administratius i persones especialitzades en les tècniques d'extracció de mostres per reforçar l'atenció de la covid-19 i abans d'acabar el setembre aquesta xifra arribarà a les 1.400 persones. En aquest sentit, el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, va detallar que a grans trets s'incorporaran 306 facultatius, 220 infermeres, 750 persones de suport a la infermeria, 750 assistents clínics, 112 agents socials, 150 nutricionistes i 115 psicòlegs.

El segon eix del pla va encaminat a canviar maneres de treballar amb innovacions i nous protocols. Comella va indicar que es vol simplificar les tasques i impulsar noves estratègies com l'ús dels codis de barres. En tercer lloc, el pla posa èmfasi en la inversió en tecnologia, que es concretarà en noves centraletes, inversió en tecnologies d'accessibilitat i eines per facilitar l'atenció no presencial dels metges. I finalment, el quart bloc és l'habilitació d'espais de treball i el replantejament dels espais amb nous llocs per dur a terme la vacunació i el cribratge.



«Molts reptes» al davant

Durant la presentació d'ahir, el vicepresident Aragonès va apuntar que l'atenció primària a Catalu-nya «té molts reptes en els mesos vinents», i aquest va ser l'argument que va fer servir per justificar el nou pla.

En aquest sentit, va recordar que l'atenció primària fa els PCR, participa en els cribratges, identifica i segueix els contactes i gestiona incapacitats temporals i quarantenes, i ara també haurà de donar suport a les escoles i fer 500.000 PCR a la comunitat educativa. A més, desplegarà un nou pla d'atenció a les persones amb més risc i posarà les vacunes infantils posposades per la pandèmia.

Per tot això, i per donar resposta a l'evolució de l'activitat habitual durant l'hivern, el departament de Salut preveu un increment del 20% de l'activitat en els mesos vinents, va afegir la consellera Alba Vergés. Però el pla no es fa només per gestionar la pandèmia de la covid-19, sinó que es vol aprofitar aquest fet per convertir l'atenció primària en «l'eix vertebrador de tot el sistema de salut» i recuperar el sector de les retallades d'anys anteriors.

«L'atenció primària serà més protagonista ara que en la primera onada», va destacar per la seva banda Adrià Comella. En aquest sentit va indicar que fa nou mesos no hi havia la figura del gestor covid, el referent de salut a l'escola o el personal dels cribratges. Entre els nous reptes de la primària va destacar que els professionals hauran de fer el «diagnòstic diferencial» per no confondre refredats, grip comuna i la covid-19.



Amb les escoles obertes

En la presentació d'ahir també es va posar èmfasi en l'obertura de les escoles. «Farem tot el curs escolar amb les escoles obertes», va dir Vergés, i va remarcar que «la voluntat no és només obrir les escoles el 14 de setembre sinó fer tot el curs escolar», en referència a les mesures penals que la Fiscalia General de l'Estat vol imposar contra els pares o tutors de menors que s'abstinguin d'anar a l'escola sense una justificació «clara i determinant». La consellera espera que hi hagi «sobretot moltes sospites» i una gestió «complexa» entre Salut i Educació, però sosté que «el repte» serà no tancar les escoles durant tot el curs. «Hem dit que l'escola ha d'estar oberta, els nens necessiten continuar l'aprenentatge», va reblar.