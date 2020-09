Bon balanç de la Setmana de Jocs al Carrer marcada per la covid, amb 1.650 participants

"Els jocs del CAE han guanyat la partida. I és que haver pogut programar i dur a terme aquesta edició sense cap incident i, al mateix temps, haver assolit una bona resposta de participació, suposen, de per sí, un èxit rotund". Aquesta és la primera valoració feta des de l'equip organitzador de la Setmana de Jocs al Carrer.

Asseguren que "el repte no era fàcil, ja que en aquesta edició s'ha hagut de reformular de cap a peus l'esquema organitzatiu de la Setmana de Jocs per adaptar-lo als condicionants de l'actual situació de pandèmia i de risc de rebrot tot incorporant totes les mesures organitzatives i de prevenció que s'exigeixen a un esdeveniment d'aquest tipus. A més a més, els anuncis de noves mesures de prevenció fets durant la darrera setmana d'agost varen posar en situació d'escac la realització de l'esdeveniment fins a l'últim moment".

Aquest context ha suposat que la Setmana de Jocs d'aquest any hagi estat força diferent de les edicions anteriors, tant portes enfora com de portes endins. El que ha estat més visible i significatiu ha estat la reducció de les places de joc, que han passat de les vuit del 2019 a les quatre d'aquest any. Altres aspectes remarcables han estat la delimitació dels espais de joc i el control d'accessos, les mesures de prevenció -distàncies de seguretat, mascaretes, gel hidroalcohòlic- i la necessitat d'inscriure's, ja fos prèviament o a la mateixa plaça.

De portes endins, en aquesta edició s'han dedicat molts esforços a planificar l'activitat, establir les mesures de prevenció, seleccionar i, fins i tot, elaborar els jocs i, sobretot, a definir i aplicar un protocol de gestió dels jocs utilitzats per evitar que fossin font de contagi.

Pel que fa a la participació aquesta s'ha situat al voltant de les 1650 persones, una xifra que equival al 30% dels participants habituals de les darreres edicions. Si bé en un principi es preveia que el 75% de l'aforament màxim es pogués reservar prèviament a través del web, al final la majoria dels participants s'han inscrit directament en el moment de l'activitat.

En els propers dies es farà una valoració exhaustiva de tots els elements organitzatius de la Setmana de Jocs al Carrer i es veurà com els aprenentatges d'aquesta activitat es poden transferir a les activitats de joc que el CAE programa habitualment en aquesta part final de l'any: Nits de Joc, Kapla al Museu i Tots a taula: és hora de jugar.