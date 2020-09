Els equipaments de joventut de Manresa encaren un nou curs marcat per la covid

El Casal de Joves la Kampana i l'Espai Jove Joan Amades inicien el nou curs amb noves propostes d'activitats i garantint totes les mesures de seguretat decretades amb motiu de la Covid-19, per tal que adolescents i joves de la ciutat puguin gaudir d'un oci segur. D'aquesta manera, aquest any caldrà inscripció prèvia, rentat de mans i ús de mascareta. A l'entrada, es farà un control de temperatura als participants, que hauran de signar un full d'autoresponsabilitat. A més. els grups no podran ser superiors a 10 persones.

El Casal de Joves la Kampana s'obrirà cada tarda, a partir d'avui dilluns 7 de setembre. Els horaris dependran de l'activitat programada, però sempre estaran dins la franja de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. Cada tarda es destinarà a una activitat i projecte concret.

Per tal de donar a conèixer la programació de la Kampana als més joves, les dues referents de l'equipament passejaran pels carrers del centre històric informant de les activitats que es duran a terme al casal i convidant a les persones joves a participar-hi. També recolliran propostes. Pel que fa a l'Espai Jove Joan Amades, es troba l'Oficina Jove del Bages i és un espai adreçat a les persones joves de la ciutat, amb l'objectiu d'acompanyar-los en el procés d'emancipació. Actualment es poden realitzar consultes presencials de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia (a partir del 14 de setembre també de 4 a 7 de la tarda).





Els serveis de l'oficina

L'oficina jove té quatre funcions principals: assessorament en salut (orientacions per professionals, familiars i joves relacionats en addiccions); assessoraments en educació (ajuda en la construcció d'itineraris educatius, suport a la tramitació de beques...); assessorament en mobilitat internacional (informació sobre les opcions per a realitzar una estada a un altre país, projectes de voluntariat...) i assessorament en ocupació (suport en la inscripció de garantia juvenil i suport en la recerca de feina).

A banda d'oferir els serveis de l'Oficina Jove, l'espai Joan Amades és un equipament adreçat a les persones joves de la ciutat i, per tant, també ofereix cessions d'espai a entitats juvenils per a persones que vulguin desenvolupar projectes i activitats diverses.

Cal recordar que des del programa de joventut es realitza un tríptic informatiu on s'aglutinen totes les activitats adreçades per a joves que s'organitzen des de diferents entitats i col·lectius de la ciutat, així om les que es programen específicament des del programa de joventut.

Les inscripcions a les activitats programades des de Manresa Jove es podran realitzar a partir del dia A partir del 21 de setembre.