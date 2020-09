Acte avançat de la Diada, demà a Sant Domènec, sobre el nou cicle polític

L'Esquerra Independentista de Manresa convoca per a demà un acte per celebrar la Diada. Reflexionarà sobre la preparació de la independència en el nou cicle polític, la lluita antirepressiva i la nova campanya llançada des de la mateixa esquerra independentista que porta per nom «Hi ha una altra manera de viure», on es desglossen propostes que cerquen l'arrel dels problemes de la classe treballadora dels Països Catalans.

L'acte es portarà a terme a les 8 del vespre a la plaça de Sant Domènec, amb la participació de l'exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant, el regidor de Fem Manresa Jordi Trapé, l'exportaveu nacional d'Arran Mar Ampurdanès i un membre del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, que exposarà al cas de Dani Gallardo, pres polític detingut a Madrid arran de les protestes contra la sentència als presos independentistes i que fa gairebé onze mesos que està empresonat. Presentarà la vetllada la periodista Aina Font.

La convocatòria és d'Arran, Endavant, la CUP i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). A causa de les restriccions derivades de la covid-19, l'acte tindrà una capacitat limitada. L'organització demana que es vagi amb temps suficient per fer els controls de seguretat pertinents i una cor-recta acomodació. Serà obligatori l'ús de mascareta.