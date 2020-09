Brutícia acumulada al Magnet des de fa 8 dies

Al carrer Magnet hi ha uns contenidors on, segons ha informat un veí del carrer molt molest amb la situació, ahir va fer vuit dies que s'hi acumula la brutícia que mostra la foto. Explica que, no només genera pudors i problemes quan es passa pel costat (hi ha una caixa que bloqueja el pas), sinó que, a més a més, des de diumenge de la setmana passada hi ha vist més d'una vegada «rates grans com conills» voltant-hi. Reclama a l'Ajuntament que ho resolgui.