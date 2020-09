L'Ajuntament de Manresa adapta l'acte institucional de la Diada amb mesures 'anti-covid'

La periodista Àngels Fusté Gamisans serà l'encarregada del parlament de l'acte de la Diada 2020 a Manresa, que enguany arriba amb importants canvis per la pandèmia: es manté el Ball de l'Homenatge, el cant de l'Himne Nacional i la sardana final, però l'aforament s'ha limitat a 140 persones, l'ofrena floral la podran realitzar un màxim de dues persones per cada entitat i només actuarà una coral. La cita, com és habitual, serà l'11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça Onze de Setembre.

Cadires per a 140 assistents



Per evitar aglomeracions i garantir el manteniment de la distància física, s'ha dibuixat un espai per a 140 cadires que estarà delimitat amb tanques. Ocuparà la part de la plaça que mira cap a la Bonavista (on es realitzen les ofrenes florals), així com part del passeig Pere III i de les seves calçades laterals, fins a l'alçada del número 75 (just abans d'arribar a la cafeteria Atenes). L'accés a dins del recinte serà controlat. Caldrà dur mascareta, es prendrà la temperatura als assistents abans d'entrar i hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Places disponibles per a la ciutadania



L'Ajuntament ha fet aquesta setmana una crida a les entitats que cada any participen a l'acte institucional per tal que s'apuntessin a l'ofrena. Ara, es posa a disposició de la ciutadania la resta de localitats. Per inscriure's, cal enviar un correu electrònic a protocol@ajmanresa.cat o bé trucar al 93.878.23.13 (de 9 a 14 h). Caldrà indicar el nom i cognoms, telèfons i correu electrònic.

Acte presidit per l'estelada



El format de l'acte serà similar al d'altres anys, tot i que amb les variacions pertinents introduïdes a causa de la Covid. Per acord de Ple de 18 de juliol de 2013 i pel fet que Manresa forma part de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'acte estarà presidit per una bandera estelada.

Les autoritats



La cerimònia comptarà amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; de la corporació municipal; de la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps Roca; i de la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente Guerrero, així com d'altres autoritats. També hi seran presents la Pubilla i l'Hereu de Manresa 2019.

El guió de l'acte



Conduit per la periodista Pilar Goñi, l'acte s'iniciarà amb el Ball d'Homenatge a la Diada de Catalunya, a càrrec de Jordi Gros Santasusana, director i dansaire de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. A continuació hi haurà la intervenció de la periodista Àngels Fusté Gamisans —encarregada, enguany, de glossar la significació de la Diada— i el parlament de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia. Seguidament es farà l'ofrena floral de l'Ajuntament, dels grups municipals i de les institucions públiques.

Només una coral



A diferència d'altres edicions, enguany només actuarà una coral en representació de totes les altres, que solien cantar plegades. Ho farà l'Orfeó Manresà, en representació de la Capella de Música de la Seu, Cor parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i Orfeó Manresà.

Un màxim de dos representants per entitat



Tot seguit, serà el torn de l'ofrena floral de les entitats, que en aquesta ocasió es farà amb un màxim de dos representants per entitat i que es tancarà amb l'ofrena que faran la Pubilla i l'Hereu de Manresa.

La sardana final no s'obrirà al públic



Per cloure l'acte, la colla sardanista Dintre del Bosc ballarà una sardana. Els altres anys, s'oferia una ballada més popular amb la col·laboració també d'altres entitats sardanistes de la ciutat (Grup Sardanista Nova Crida, Casal Cultural Dansaires Manresans i Foment de la Sardana de l'Agrupació Cultural del Bages). Com ha passat amb les corals, la covid ha fet reduir la participació a només una colla, que oferirà una sardana d'exhibició sense que el públic s'hi pugui sumar.