L'Alternativa vol convertir la Terrasseta en un «espai de referència» en les futures edicions

La bona acollida de la Terrasseta, espai estrenat enguany per l'Alternativa a la plaça de la Música, li asseguren poder seguir formant part de l'oferta de la festa popular manresana en properes edicions. Així ho assegura la comissió organitzadora en un comunicat en el qual fa balanç de la 29a edició, que va tenir lloc del 22 al 30 d'agost a Manresa i en el qual també s'avança que, com que la propera edició serà la 30a, s'oferirà un programa d'actes durant els propers 12 mesos, fins l'agost del 2021. Les activitats no s'han donat a conèixer encara.

La Festa Major Alternativa de Manresa 2020 va viure una 29a edició "fidel a la seva essència, però sabent-se adaptar als nous temps" i es va celebrar "exitosament" tot i la pandèmia, afirmen els organitzadors.

Des de l'Alternativa es fa una "molt bona valoració" de convocatòria d'enguany i afirmen que s'ha "evidenciat que quan hi ha organitzacions fortes i altament participades (com ho és aquesta amb desenes de persones voluntàries), és del tot positiu oferir espais d'oci i cultura per frenar possibles dinàmiques d'aglomeracions espontànies que posin en risc la salut de la població". Asseguren, també, que han "pogut garantir per complet la seguretat d'organitzadors, participants i veïnes de la ciutat".

En relació a la novetat d'enguany, la Terrasseta de l'Alternativa, des de l'organització se'n fa una molt bona valoració. "Aquest nou punt de trobada era una idea que portava temps cuinant-se, per la necessitat de dotar d'un espai d'oci diürn la festa, i que pogués acollir actes per a totes les edats, un espai de socialització de dia on fer actes culturals "més reposats". Després d'aquest primer any de funcionament, es valora que aquesta nova aposta "ha assolit els objectius exitosament, ja que la major part dels actes que s'hi han realitzat (concerts, recitals de poesia, taller de manualitats, ioga, animació...), han fet el ple". La voluntat de l'organització és que la Terrasseta esdevingui un espai de referència més en edicions futures.