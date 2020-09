L'ANC mobilitzarà 1.500 persones en 10 punts del Bages i Moianès per la Diada

L'Assemblea s'enfrontarà aquesta Diada 2020 a un nou repte organitzatiu a causa de la situació creada per la covid-19. Un any més es posarà a prova la capacitat de l'entitat; en aquesta ocasió per tal de garantir la seguretat de les mobilitzacions amb un ventall de mesures sanitàries que requeriran un important desplegament tècnic. Es compliran totes les mesures establertes per protecció civil: separació de 2 metres entre persones, 4 m2 d'espai per persona, mobilització estàtica i espais delimitats i ús de gel hidroalcohòlic. L'entitat independentista creu que cal defensar el dret a manifestació que la pandèmia ha posat amb perill, preservant això sí la seguretat de les persones davant el virus. A més, es vol que la mobilització serveixi per assenyalar la mala gestió de la crisi de la pandèmia per part de l'estat espanyol. És per això que alguns dels punts de mobilització seran davant d'edificis de l'estat com la hisenda espanyola, el SEPE o la Seguretat Social.

A les comarques del Bages i del Moianès, les assemblees territorials han preparat un total de deu punts de mobilització amb l'objectiu d'evitar aglomeracions. Nou d'ells seran mobilitzacions estàtiques i una serà una rua de vehicles que travessarà un total de set municipis i que tindrà el seu punt àlgid a la presó de Lledoners.

Una de les mesures per garantir la seguretat i poder complir amb els requisits de distanciament entre manifestants serà l'obligatorietat d'inscripció prèvia, que es pot fer des del següent enllaç. Un cop inscrits els participants disposaran d'un número únic el qual servirà als organitzadors per verificar la seva inscripció en el punt corresponent. L'aforament total de les 10 mobilitzacions serà de més de 1.500 persones. Els actes més grans seran els de les capitals, Manresa i Moià. Però també hi haurà actes de mida semblant a Artés i Balsareny. A més, es duran a terme mobilitzacions estàtiques a Sant Vicenç de Castellet, Sallent, Cardona, Sant Fruitós de Bages i Sant Martí de Torroella.



Així serà la rua de vehicles

En paral·lel tindrà lloc una rua de vehicles que sortirà des del pàrquing de l'antiga discoteca Menfis a 3/4 de sis de la tarda i que passarà per Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Súria, Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Sant Salvador de Guardiola per acabar a 3/4 de vuit del vespre a Lledoners. Aquesta rua l'organitza l'assemblea territorial de Santpedor i Castellnou de Bages conjuntament amb el CDR i el Consell Local per la República del municipi, Òmnium Bages i el Col·lectiu d'independentistes de la comarca Bages. L'assemblea territorial de Sant Joan de Vilatorrada també organitza una rua de vehicles a la seva localitat que acabarà confluint amb la comarcal quan aquesta passi pel municipi.

Finalment, l'Assemblea organitza una acció virtual anomenada Xarxa Independència. Aquesta consisteix en la construcció d'una xarxa de persones i entitats vinculades a través de codis QR. El codi QR és personal i es pot obtenir a través de la mateixa web o també amb la compra d'una samarreta de la Diada. Cada persona pot fer vincles amb altres persones, amb assemblees de base de l'Assemblea o bé amb un dels blocs quatre blocs disponibles: Llengua i Cultura, Salut, Social, Medi Ambient. En aquest darrer cas, l'aportació feta en obtenir al codi QR anirà destinada a algun projecte de l'àmbit corresponent. Amb aquesta acció es vol vincular el projecte independentista a la solidaritat i activisme social per tal de construir un país més just i equilibrat.