Restauradors de Manresa critiquen que no se'ls hagi perdonat la taxa de terrasses

Entre les mesures aplicades per l'Ajuntament de Manresa per reduir l'impacte de la covid als bars i restaurants hi ha la bonificació del 50% de la taxa que paguen per tenir taules i cadires a la via pública. El rebut els ha començat a arribar ara i els restauradors ho han aprofitat per retreure al consistori que no els l'hagi perdonat tota la taxa, tenint en compte les setmanes que van estar tancats i que la tornada s'ha fet amb una ocupació molt menor a l'habitual per temes de seguretat.

Joan Ferrer, del Frankfurt Alpina, al passeig de Pere III, comenta que «jo visc a Sant Fruitós de Bages i allà ho van fer gratuït. Si volen ajudar, s'ha de fer això. Com a mínim, aquest any. Deixar pagar a posteriori no ajuda; és el mateix». Apunta que també hauria estat bé «donar més taules i cadires que anys anteriors. Et deixaven agafar més metres de separació per poder aplicar les mesures anticovid, però no posar més taules per poder tenir més clientela».

El pare de Ferrer, que es diu com ell, remarca que «a Barcelona els han perdonat el 75% [de la taxa]. Hi hauria d'haver consens. No és just que a cada lloc la norma sigui diferent. A Manresa no som més rics que a Barcelona. Ara ja han passat pel banc la factura dels últims mesos. Tot i que no vam pagar durant l'època més dura, ara s'acumula igual».

En la mateixa línia que Joan Ferrer fill quant al tema de la quantitat de taules i cadires permeses, Razik Nahari, de l'Abat, a l'avinguda de l'Abat Oliba, explica que «actualment tenim la meitat de la terrassa que teníem abans. L'espai ocupat és el mateix, però hem de deixar molt més espai entre les taules i això fa que, en total, hi hagi moltes menys taules que abans». Afegeix que, «sumat a això, veiem com la gent no entra tant a dins, i nosaltres hi tenim molt espai. Tot i això, la gent prefereix estar a fora i, alhora, no tenim espai ni en podem posar més. El cobrament del 50% seria bo si poguéssim tenir la mateixa activitat que abans, però això no soluciona res».



Més carrer o més taules

Per a Nahari, la solució passaria per «deixar-nos ocupar més car-rer o que ens deixessin posar més taules, no pas per cobrar més o menys. És clar que s'agraeix la reducció, però amb això no s'acaba el problema al qual hem hagut de fer front els bars i restaurants».

Dani Amores, de la Taverna 1913, a la plaça Major, apunta que, «després de saber que per la festa major s'han estalviat diners [el pressupost ha suposat una rebaixa de 66.000 euros respecte a l'any passat], donar un cop de mà no seria sobrer». Assegura que «pagarem la taxa i no posarem cap problema», tot i que «a nivell d'Ajuntament no hem rebut cap ajuda. Ens han deixat l'espai per posar les taules fora i ens han ajornat la quota. Se l'haguessin pogut estalviar durant els mesos que vam estar tancats». Dit això, fa notar que, en el seu cas, «hem explotat la taxa, és a dir, les terrasses han funcionat molt bé».

També de la plaça Major, Josep Ferrer, del bar Toni's, coincideix amb Amores que, pel que fa a la terrassa s'ha treballat molt, quan la situació ho ha permès. Ell, però, també opina que no fer pagar la taxa hauria estat el més raonable, considerant tot el temps que no van treballar i que, fins que la situació no es va animar una mica, ha trigat força temps.

Gerard Badia, gerent del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages i el Moianès, que té 180 associats, recorda que un cop començat el confinament, cap a l'abril, «nosaltres vam fer una carta expressa a Manresa i al Bages demanant l'exoneració de la taxa completa de les terrasses durant tot el 2020. No només durant el confinament sinó tot l'any». Un cop rebuda, en el cas de l'Ajuntament de Manresa «se'ns va dir que era impossible, mentre que altres, bastants, ho van fer, com Sant Fruitós. A part, hi ha altres zones com Ter-rassa on també s'ha condonat». Insisteix que, considerant la complexitat de la situació per als negocis del ram que representa, «creiem que aquest any tocava no cobrar la taxa de terrasses. Nosaltres la feina la vam fer llavors i es va intentar de totes totes», inclosa una reunió amb la regidora responsable. La resposta, diu, va ser que «la voluntat la tenim però que no era possible fer-ho. Ho rebla dient que «desplaçar el pagament no veiem que sigui una solució».



Preocupació per l'hivern

Un tema que comença a amoïnar els restauradors és com reaccionarà la gent quan arribi l'hivern i alguns locals no tinguin terrassa a la via pública o no s'hi estigui bé i calgui anar a l'interior. Ho comentava Razik Nahari, de l'Abat, quan explicava que, en el cas del seu negoci, tot i que tenen un local gran, la gent s'estima més seure a la ter-rassa. A Amores, de la Taverna 1913, també li genera preocupació. En el seu cas, fa notar que «ara s'acosta un moment en què a la gent li costarà entrar a dins. Ve l'hivern i la gent abans entrava, però ara no sabem si optaran directament per no venir».

En el seu negoci, informa Amores, durant l'hivern «paguem per 18 taules i només en traiem 4 o 6 durant el dia perquè la gent vegi que el bar està obert».