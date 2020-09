L'ANC Bages-Moianès organitza una desena d'actes petits per l'11-S i una rua de vehicles

La Diada de l'Onze de Setembre s'ha caracteritzat els últims anys per organitzar grans aglomeracions de gent que han ocupat carrers de tot el país. És una situació que actualment l'emergència sanitària per la covid-19 impedeix. Les convocatòries d'enguany inclouen actes reduïts i una rua de cotxes fins a Lledoners.

Ahir, l'ANC Bages-Moianès va presentar a Manresa els actes previstos per la Diada de l'11-S en aquestes dues comarques. Una Diada que es caracteritzarà, enguany, per la descentralització i per les mobilitzacions estàtiques a 10 municipis dels dos territoris.

Aquestes activitats tenen una capacitat limitada d'entre 50 i 200 persones (depenent de l'espai disponible a cada acte) amb inscripció prèvia i que faran un total de 1.500 persones. Cada participant disposarà d'un número que servirà per verificar la seva inscripció. A Manresa, es farà una lectura de manifestos al pati del Casino a partir de 2/4 de 5 de la tarda i el grup manresà Quarts d'Una interpretarà uns temes musicals.

Les places s'han de reservar a través de l'ANC. Pep Peraire, secretari nacional de l'ANC Bages- Moianès, recomanava ahir que els participants «s'inscriguin en el districte que els quedi més a prop, per evitar desplaçaments llargs».



Rua de cotxes fins a Lledoners

El plat fort de la Diada serà la rua de cotxes que començarà a l'antic Menfis i que culminarà al voltant de la presó de Lledoners. Una iniciativa que, al començament, només era previst fer des de Santpedor i Castellnou però que s'ha anat expandint. Finalment, el recorregut passarà per altres municipis, com Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Súria, Sant Joan de Vilatorrada i Manresa.

En el cas d'aquesta activitat no hi haurà capacitat limitada, ja que no és previst que se surti del cotxe. La intenció és que tothom que hi vulgui participar vagi al punt de trobada a 2/4 de 6 de la tarda i que, tots junts, facin el recorregut.

L'assemblea territorial de Sant Joan de Vilatorrada també organitza una rua de vehicles a la seva localitat que acabarà confluint amb la comarcal quan aquesta passi pel municipi.



Ciutadans enxarxats

Per tal de no perdre l'essència humana i interpersonal de les diades, l'ANC ha creat una plataforma anomenada Xarxa Independència. Es tracta d'un espai virtual on, a través de codis QR, els ciutadans de Catalunya podran crear vincles virtuals amb altres.

El codi QR és personal i es pot obtenir a través de la mateixa web o també amb la compra d'una samarreta de la Diada. Cada persona pot fer vincles amb altres i també amb un dels quatre blocs solidaris que s'han creat: Llengua i Cultura, Salut, Societat i Medi Ambient. En aquest darrer cas, l'aportació feta en obtenir el codi QR anirà destinada a algun projecte de l'àmbit corresponent.

Arnau Padró, també secretari nacional, va explicar que aquesta última iniciativa pretén vincular l'independentisme amb quelcom més que una qüestió política, sinó que també vol vincular-ho a la solidaritat i activisme social «per tal de construir un país més just i equilibrat».