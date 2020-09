Manresa omple l'aforament per a la concentració de la Diada Nacional al pati del Casino

La Diada Nacional d'enguany comptarà amb un centenar de mobilitzacions arreu del territori. Un gran repte organitzatiu que torna a demostrar la capacitat de l'entitat per adaptar-se a qualsevol circumstància i context. L'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat aquest dimecres que Manresa es troba entre les primeres concentracions que ja han omplert el seu aforament, establert en 200 persones. Entre elles també hi destaquen:

Cardona (Balcó de la fira)

Cerdanyola (Parc del Turonet)

Cornellà de Llobregat (Carretera d'Esplugues)

Girona (Estació d'Adif)

Letamendi (Barcelona)

Mollerussa (Plaça de l'Ajuntament)

Rubí (Davant els jutjats)

Sant Feliu de Guíxols (Passeig del Mar)

Sants, Barcelona (Estació de Sants)

Tarragona (Subdelegació del govern espanyol)

Tortosa (Centro de Atención e Información de la Seguridad Social)

Vilanova i la Geltrú (Plaça del mercat)

Gràcies a la bona resposta de voluntaris i assistents, algunes assemblees de l'entitat estan estudiant vies per ampliar l'aforament previst, sempre tenint en compte tots els requeriments sanitaris i les característiques de la ubicació en concret.

Aquesta Diada Nacional, l'Assemblea, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència criden a sortir al carrer per reclamar que necessitem les eines d'un estat independent per fer front a la crisi actual i defensar els drets fonamentals, en especial el dret a manifestació. Catalunya farà la mobilització adaptada a la Covid-19 més gran d'Europa.

A més, aquest és el primer 11 de Setembre en què la Intersindical - CSC aportarà voluntaris per ajudar en l'extrema complexitat de l'organització descentralitzada.