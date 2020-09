Manresa té 188 terrasses, més que mai

L'Ajuntament de Manresa ha autoritzat aquest estiu 188 terrasses, que tenen llicència fins al 30 de setembre. És l'any que n'hi ha més. En relació amb l'any passat, en són 45 més. La situació de pandèmia es pot considerar com la causa més directament relacionada amb aquest increment.

De les 188 terrasses, 126 corresponen a renovacions. Establiments que ja havien tingut taules i cadires al carrer la temporada anterior i que van decidir allargar-la una altra temporada. 51 corresponen a noves sol·licituds, i hi ha 11 establiments que han sol·licitat l'ampliació d'elements respecte del nombre que tenien autoritzat en temporades anteriors.

L'estiu passat, el nombre de llicències va arribar a les 143 i es va situar com la segona xifra més alta en 12 anys, que són els que feia que Regió7 demanava aquesta dada al consistori cada estiu. La quantitat més alta de llicències s'havia assolit el 2017, amb 153. Enguany, s'han batut tots els rècords i s'ha disparat fins a 188, que representa un increment del 31% en relació amb l'any passat.

La covid ha fet que negocis que tradicionalment no tenien terrassa n'hagin posat perquè, en la situació de pandèmia actual, la clientela s'estima més prendre alguna cosa al carrer que a dins d'un local. Abans que es posés en marxa la fase 1 del desconfinament, que permetia el retorn progressiu de la clientela a bars i restaurants, l'Ajuntament va anunciar diverses mesures per donar suport al sector, com la bonificació del 50% de la taxa, la possibilitat d'ampliar l'espai per garantir la distància de seguretat exigible, i la simplificació dels tràmits. Als establiments que ja havien pagat la taxa de ter-rasses d'aquesta temporada se'ls va retornar la part proporcional pels dies que van estar tancats.

Tal com va explicar Regió7 en l'edició d'abans-d'ahir, hi ha restauradors que han reclamat que, tenint en compte la situació d'excepcionalitat per la covid, l'Ajuntament els hauria d'haver bonificat el 100% de la taxa.