Sis metres d'ascensor al Circumval·lació

Com si fos un mecano, que s'encaixa peça a peça, el nou ascensor públic que permetrà salvar el desnivell entre el passeig de Pere III i el carrer Circumval·lació va agafant forma. Dimarts va començar l'operació per muntar l'estructura metàl·lica de l'elevador, de manera que fins i tot el paisatge de la plaça Espanya, que és un dels punts de partida de l'ascensor, ha canviat. Ara s'hi ha afegit l'esmentada estructura. És a tocar de la marquesina de la parada d'autobusos interurbans de la mateixa plaça. Un cop estigui del tot muntada, es folrarà amb panells de vidre per fer la sensació que és un espai obert.

Les obres de l'ascensor van començar el mes de juny i es van interrompre uns dies a l'agost. A l'estiu va quedar enllestida la caixa de l'elevador. És una estructura de formigó que s'ha col·locat al talús que hi ha entre el passeig i el Circumval·lació. Fa tres metres de fondària. D'aquesta caixa és d'on surt l'estructura.

Els treballs per alçar-la van començar dimarts i es van acabar d'enllestir ahir. Fa gairebé sis metres d'alçada. Per muntar l'estructura va fer falta tallar el trànsit al carrer Circumval·lació. S'hi va instal·lar un camió grua que també duia les peces de l'elevador. El mecano. La grua les anava baixant fins al Passeig i s'anaven muntant i soldant entre elles fins a completar tota l'operació. L'escena es va convertir en un espectacle entre els vianants i els qui esperaven l'autobús. També es va fer el mateix amb la passera que connectarà l'elevador i la vorera del Circumval·lació, i que permetrà salvar el talús d'aquesta zona de plaça Espanya. L'elevador tindrà, així, forma de bandera.

Un cop s'acabi la construcció de l'estructura s'iniciarà la del seu recobriment. Serà de material transparent i amb malles de suport perquè hi puguin anar plantes enfiladisses perquè s'integri al paisatge verd del talús.

Paral·lelament s'estan fent obres per eixamplar la vorera al carrer Circumval·lació, on hi haurà els accessos a l'elevador. També es treballa per dignificar l'entrada al parc de Puigterrà, que queda just al davant. És al costat de l'antiga Pista Castell, que es va ender-rocar temps enrere. De fet, un dels objectius de l'equipament serà obrir el Puigterrà a la ciutat, a més a més de salvar els sis metres de desnivell entre el Passeig i el Circumval·lació i també facilitar l'accés al Casal de Gent Gran. Des del Passeig s'hi accedeix per les escales que hi ha adossades a la mitgera del número 54 del Pere III, o bé per la Baixada dels Sindicats.

De fet, la proposta de fer un ascensor en aquesta zona va partir del Casal de la Gent Gran, que va presentar la idea als pressupostos participatius del 2017 per millorar l'accés al mateix casal, una vella reivindicació de l'entitat. Inicialment van plantejar la idea de fer-lo al solar al costat de l'edifici dels sindicats, que actualment és una zona blava, i que estigués adossat al mur de contenció que separa el Passeig del Circumval·lació.

L'Ajuntament, però, va considerar que l'elevador públic podria relligar l'accés al Puigterrà –el parc del Castell– a més a més de millorar la comunicació per a vianants entre el Passeig i el Circumval·lació. Per això, i després de consultar-ho amb diferents entitats, es va resoldre traslladar l'ascensor al costat de l'actual parada del bus interurbà de la plaça Espanya, en un emplaçament molt més central i amb més volum potencial d'usuaris, segons el document tècnic del projecte. L'actuació té un pressupost de 155.147 euros, i es nodreix de les partides del pressupost participatiu, del pla de millores de voreres i d'aportacions acordades pel Consell de Districte Centre.

És previst que els treballs s'acabin el pròxim novembre i que l'ascensor pugui entrar en funcionament durant les setmanes següents. Abans ha de passar tots els controls pertinents.

Serà el quart ascensor públic que hi haurà a Manresa. S'afegirà al del carrer Santa Llúcia, el del Remei de Baix i el de la Reforma. El de Santa Llúcia ha fet més de mig milió de viatges en un període de dos anys.