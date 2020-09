L'Ajuntament crea espai lliure davant de 12 centres escolars per evitar aglomeracions

Des d'aquesta setmana i, sobretot, a partir de dilluns, quan començarà el curs escolar 2020-2021, a banda de les franges de color groc o en ziga-zaga que hi ha en carrers de Manresa des del maig per guanyar espai per als vianants per guardar millor el distanciament obligat per la covid, també n'hi haurà de color verd. Aquestes, davant dels accessos de dotze centres escolars on s'han pintat amb l'objectiu que les entrades i sortides puguin ser més folgades. Guanyar aquest espai ha suposat perdre 50 places d'aparcament gratuït.

Ahir al migdia, l'alcalde Marc Aloy va presentar les novetats del curs de la covid, que començarà amb 11.301 alumnes (160 més que l'any passat), acompanyat per Antoni Massegú, regidor d'Ensenyament i Universitats i Esports, i David Aaron López, regidor d'Urbanisme i Mobilitat.



«Fer l'espera més còmoda»

López va ser l'encarregat d'explicar el tema de les franges de color verd per «fer l'espera dels pares i famílies més còmoda». Va dir que, de moment, es comença amb dotze centres però que, si cal, s'ampliarà a més. Són: l'institut Pius Font i Quer (c. Amadeu Vives), l'Escola Bages (c. Sèquia), la Fedac Manresa (c. Nou de Valldaura), la Joviat I (c. Folch i Torres) i II (Muralla de Sant Francesc), l'Escola Valldaura (c. Dos de Maig i c. Ausiàs March), l'Ave Maria (c. Major), La Salle (c. Pau), la Vedruna Manresa (c. Santa Joaquima), l'Escola La Font (c. Sabadell i c. Sant Cristòfol), l'Institut Lacetània (Bases de Manresa i c. Jaume d'Arters) i l'escola Oms i de Prat (c. Sardana i Sant Llorenç de Brindisi). Va apuntar que en els centres on no s'hagi pogut finalitzar la pintada es posaran tanques.

La necessitat d'espai també protagonitza una altra de les novetats del nou curs. En aquest cas, té a veure amb la sol·licitud de cinc centres per disposar d'equipaments públics -bàsicament a l'aire lliure- per poder-hi acollir els patis i l'educació física. L'escola Valldaura -que aquest serà el tretzè curs que passa en mòduls prefabricats- ha demanat tres parcs públics: el dels Panyos, el de la Florinda i el de la plaça del 8 de Maig; l'Ítaca utilitzarà de manera puntual espai del centre cívic Joan Amades; l'escola Serra i Hunter, la pista poliesportiva de la Balconada; l'institut Manresa Sis, el camp de futbol i la pista poliesportiva del Xup, i l'institut Guillem Catà, la pista poliesportiva de la Font dels Capellans. L'Ajuntament va informar que estarà amatent a donar resposta a noves peticions que puguin sorgir.



Recomanable, no obligatori

També relacionat amb l'espai hi ha el tema de les ràtios (vegeu-ne el quadre adjunt). Massegú va apuntar que a Manresa, en el cas d'infantil (P3, P4 i P5), una vegada creats els grups estables-bombolla, la mitjana per classe se situa en 19,87 alumnes -amb dades facilitades pel departament- i a primària (de 1r fins a 6è) en 20,07. Va destacar que el més representatiu és que els grups estables amb menys de 20 alumnes a infantil són el 69,03% (7 de cada deu) i a primària, el 75,86% (gairebé 3 de cada 4). La resta en poden tenir 23, 24, 25. Va insistir que tenir la ràtio a 20 «no és obligatori, és recomanable». Ahir no va ser possible saber quants professors han guanyat les escoles de la ciutat que tenien cursos amb sobreràtio perquè l'Ajuntament no la sabia i el departament no la va facilitar.

La idea apuntada anteriorment que no tot estarà tan a punt com es voldria va sortir en diversos moments de la compareixença. Per exemple, a l'hora de parlar de les actuacions que han fet l'Ajuntament i la Generalitat, que, va remarcar Aloy, suposen dues de les inversions més importants dels darrers anys pel que fa a escoles.

En el cas de l'Ajuntament, és una inversió de 164.072,23 euros (IVA inclòs) que s'han destinat a l'escola Sant Ignasi per arranjar la pista poliesportiva i acabar de substituir la fusteria de tancament. A l'escola Pare Algué per reparar els degoters de la teulada, i a l'escola Serra i Hunter, on és previst fer una intervenció a la pista poliesportiva al llarg d'aquest trimestre. A banda, hi ha altres petites intervencions de manteniment i d'arranjament a càrrec de la Brigada Municipal.

Les obres del departament, que Aloy va quantificar com una inversió que encara és més important que la de l'Ajuntament però que no es va concretar, inclouen fer la cuina nova de La Flama, en què l'Ajuntament col·laborarà en l'adquisició de mobiliari i electrodomèstics i que hauria d'estar acabada durant l'octubre, tot i que després caldrà fer les instal·lacions (mentrestant, l'Ajuntament ha condicionat el gimnàs per fer-lo servir com a menjador). La instal·lació a l'institut Guillem Catà d'una línia de vida a la teulada per fer reparacions amb seguretat, i a l'institut Pius Font i Quer, l'arranjament del gimnàs i la col·locació d'un nou mòdul. També se'n col·locarà un de nou a l'institut Manresa Sis el mes vinent i a l'escola Les Bases (ahir).