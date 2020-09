La pandèmia no frena els alumnes francesos que volen estudiar a la FUB

Enguany no hi ha hagut jornada de portes obertes

La covid no espanta els estudiants francesos que volen seguir els seus estudis a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). La previsió del centre universitari és que fins i tot hi hagi un increment d'alumnes de primer respecte del curs passat. Aleshores una seixantena de francesos es van matricular a la FUB-UManresa. Tot i que el període de matriculació encara és obert -enguany va més tard a causa de la pandèmia-, si es manté l'actual proporció es podria superar aquesta xifra, asseguren fonts del centre universitari. Les dades definitives de matrícules no se sabran fins més endavant.

La majoria d'estudiants de França es concentren al grau de Fisioteràpia, tot i que també n'hi ha a Podologia i al doble grau de Podologia i Fisioteràpia, encara que en aquests dos últims casos en menys proporció. A França no és fàcil accedir a la universitat per estudiar Fisioteràpia, i en canvi és una especialitat que, a diferència d'aquí, s'ofereix a la sanitat pública, el que fa que sigui una opció amb molta demanda.

Els darrers anys els alumnes francesos de primer curs que s'incorporaven a la FUB-UManresa participaven en dues setmanes d'acollida abans de l'inici del curs. Enguany aquesta iniciativa no es durà a terme i s'ha substituït per un curs de llengua castellana en línia que ha de començar la setmana vinent.

Tampoc no hi ha hagut baixes d'estudiants francesos de segon, tercer i quart. En qualsevol cas no més que altres anys, han explicat fonts del centre universitari.

Sí que aquest curs no hi haurà estudiants italians de darrer any. Ja són graduats però fan l'últim curs a Manresa perquè els dona més competències, per exemple, cirurgia podològica, cosa que a Itàlia no passa. Acostumava a haver-hi entre 25 i 35 estudiants italians cada curs que feien aquesta opció i completaven la seva formació a Manresa.

El curs passat es van matricular a la FUB-UManresa -el campus Manresa de la UVic-UCC- 476 alumnes de nou accés als graus. Dels estudiants de nou accés, un 32 % eren estrangers i un 22 % de la comarca del Bages. Al centre universitari va tenir un total de 1.767 alumnes de grau. D'aquests, 640 eren procedents de l'estranger. La gran majoria, el 88,6% de França; el 3,4 % d'Itàlia; l'1,2 % d'Andorra i el 6,8 % d'altres països. La matrícula d'enguany encara és oberta, amb la qual cosa no es poden proporcionar dades definitives. El curs 2019-2020 es va inter-rompre a causa de la pandèmia i es va seguir en línia.