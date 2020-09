La Carretera de Santpedor recull fotos per a una exposició del barri

Una persona, un objecte o bé un lloc mai no mor mentre hi hagi algú que no permeti que caigui en l'oblit. El barri de la Carretera de Santpedor és ple d'històries que no moriran perquè, aquest any, un nou pla comunitari de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa prepara una memòria històrica a partir de la recollida de fotografies i anècdotes d'aquells veïns que, com el barri, no volen ser oblidats.

L'objectiu és fer una exposició temporal al barri i també un llibret vivencial perquè qui ho vulgui el pugui tenir sempre a casa.

Anna Villlegas és una de les integrants de l'equip d'aquest pla comunitari i explica que el projecte va començar el febrer però que ara ha quedat bastant aturat a causa de l'emergència sanitària: «Perquè funcioni necessitem gent que ens porti fotos i això durant el confinament i la desescalada no va ser possible i ara molta gent gran té por». Tant Villegas com la resta del seu equip fan una crida a tots els veïns i veïnes del barri, tant els que hi han viscut tota la vida com d'altres que només hi han passat uns anys, perquè portin fotografies de la seva infantesa a l'associació de veïns del barri.