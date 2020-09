Detenen un home i una dona a Manresa per violència a la llar en una mateixa nit

La Policia Local de Manresa va detenir, divendres a la nit i amb poques hores de diferència, un home i una dona per dos casos de maltractaments físics en l'àmbit familiar.

El divendres, cap a 3/4 de 8 del vespre, la Policia Local va rebre una trucada per una presumpta agressió d'un home a la seva parella que s'hauria produït a la plaça Bages. Un cop als llocs dels fets, la dona, que estava acompanyada del seu fill menor, va ratificar que havia estat agredida davant del seu fill. Posteriorment, el suposat agressor també va reconèixer els fets, amb la qual cosa es va procedir a la seva detenció.

La dona va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per passar revisió mèdica i ser atesa.

Posterioment, poc després de mitjanit, la Policia Local es va adreçar a un habitatge de la carretera de Vic per complimentar una pena de localització permanent a una persona. Quan va arribar al pis, va obrir la porta la persona en qüestió, que presentava una ferida oberta al front. Va assegurar als agents que l'havia agredit la seva exparella, que conviu amb ell.

La dona, que també era a l'interior del domicili, va corroborar els fets i va ser detinguda. La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu perquè li curessin la ferida.

El mateix dissabte a la matinada, cap a les 3 de la matinada, la Policia Local també va detenir una persona al carrer Hospital de Manresa per recepció de telèfons mòbils sostrets i per amenaces als agents. La patrulla es va desplaçar al lloc dels fets per una denúncia de sorolls al carrer.