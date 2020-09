L'activista social i exregidor Emili Martínez mor als 77 anys en un accident fent escalada

L'activista social que havia estat dirigent del PSUC a Manresa i president del Centre Excursionista de la Comarca del Bages Emili Martínez va morir ahir als 77 anys en un accident de muntanya mentre feia escalada a la zona dels Serrats de la Creueta, al terme municipal de la Nou de Berguedà. La notícia de la seva mort va consternar el món de l'excursionisme a Manresa i també el polític i d'entitats per la seva trajectòria política, social, sindical i personal. Martínez estava estretament vinculat a la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i era el tresorer de l'Associació de Veïns del Barri Antic. Estava casat amb la treballadora social i una de les impulsores del Consell de la Dona de Manresa, Montser-rat Margarit.

Els Bombers van rebre l'avís d'un accident greu de muntanya ahir cap a 2/4 d'1 del migdia. Martínez hauria rebut l'impacte d'una pedra mentre practicava l'escalada. L'escalada i el muntanyisme eren una de les seves passions. Des dels 17 anys estava vinculat al Centre Excursionista de la Comarca del Bages.

Immediatament després de rebre l'avís efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat es van traslladar en helicòpter al lloc de l'accident. Els testimonis n'havien proporcionat les coordenades. Els serveis mèdics que acompanyaven l'equip de rescat no van poder fer res més que certificar la seva mort. També van intervenir en l'operatiu bombers voluntaris de Puig-reig i una unitat de munta-nya dels Mossos d'Esquadra.



Regidor a Manresa

Martínez, treballador de la banca fins que es va prejubilar, era fill del darrer alcalde republicà de Manresa Emilià Martínez (desembre del 1938 - gener del 1939), que era membre de la CNT. Va participar en la refundació del PSUC en la més absoluta clandestinitat. Va ser regidor al primer ajuntament de la recuperada democràcia pel PSUC. Va substituir Francesc Padullés quan aquest últim va ser escollit diputat al Parlament. Va ser escollit responsable polític del PSUC a Manresa per fer de mediador entre els dos sectors que van acabar enfrontats al cinquè congrés del partit i que va acabar amb la creació del Partit dels Comunistes de Catalunya i, més endavant, el naixement d'Iniciativa. Durant un temps va continuar sent un dels responsables d'Iniciativa a Manresa, però «em vaig començar a sentir fora de lloc i vaig desaparèixer discretament», segons va recordar ell mateix en una entrevista publicada a Regió7.

Vinculat des de jove al Centre Excursionista de la Comarca del Bages, el 1975 en va assumir la presidència fins el 1980. «La muntanya dona esperit de superació, que en altres àmbits és compromís», va assegurar a la mateixa entrevista, on va explicar que va ser un cop prejubilat que va recuperar la intensitat de fer muntanya. Durant el seu mandat al capdavant del CECB es van fer expedicions al Makalu i al Lhotse.



Primeres reaccions

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va expressar el seu condol a través de les xarxes socials amb una piulada a on va destacar el compromís de Martínez amb la ciutat, el país i amb moltes entitats. «Humil, senzill, discret. Un home extraordinari sempre disposat a ajudar. Et trobarem a faltar Emili», va deixar escrit.

El seu company en múltiples activitats polítics, socials i sindicals, l'exregidor Josep Ramon Mora, va explicar ahir a Regió7, que era una persona «absolutament propera, un amic en tot el sentit de la paraula. Lluitadora i compromesa». També es va mostrar consternat per la mort de Martínez l'exdirigent sindical Josep Fuentes. «Estic entristit. Ens coneixíem pràcticament de petits. Víviem al barri de la Sagrada Família». Posteriorment van coincidir al sindicat Comissions Obreres –Martínez va ser un dels pioners de CCOO a la banca– i també el PSUC. Fuentes el recorda «voluntariós, amb caràcter i fortes conviccions. Noble. És una pèrdua com a persona i alhora com a company».

Igualment d'afectada es va mostrar la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Antic, Anna Fernández: «Era una persona amb molt sentit comú que donava molta pau i que tenia un esperit juvenil. Ens ajudava molt, moltíssim, i el trobarem molt a faltar. Era un bon company. Es feia estimar i tots l'apreciàvem molt».

El passat juliol Martínez va fer la presentació del llibre Captius de l'altitud, de l'alpinista manresà Ramon Majó. El juny va signar un article d'opinió a Regió7 en el qual reflexionava sobre els estralls de la pandèmia entre la gent gran i a les residències.