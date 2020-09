L'espai dedicat a la Manresa on va viure sant Ignasi guanya metres quadrats

L'espai de l'ala sud que s'ha recuperat, on hi havia escales i rampes tapiades que ja s'han enderrocat

L'Espai 1522, el Centre d'Interpretació de la Manresa Ignasiana, tindrà 155 metres quadrats més que s'afegiran al projecte museogràfic existent que explica com era la ciutat que va acollir sant Ignasi de Loiola, fa gairebé cinc segles.

L'Ajuntament va començar el mes passat una intervenció que, amb un pressupost de 99.928,35 euros (IVA inclòs), a banda d'ampliar la part museogràfica, també permetrà adequar l'espai a persones amb mobilitat reduïda i millorar la climatització del centre. És previst que les obres s'allarguin fins a final d'octubre.

L'Espai 1522, que es va inaugurar el desembre del 2015, està ubicat a la plaça de Fius i Palà, a l'actual edifici del teatre Conservatori, i ocupa l'ala est del claustre de l'antic convent de frares dominics de Sant Domènec. Amb la intervenció iniciada l'agost, el centre d'interpretació s'ampliarà mitjançant la recuperació parcial de l'ala sud, un espai que actualment estava inutilitzat, on hi havia escales i rampes tapiades que s'han enderrocat. També es rebaixarà el terreny existent i es construirà una nova solera i una nova pavimentació amb peça de basalt com l'existent a la resta de l'Espai 1522.



Repicar i sanejar arcs i pilastres

A banda, es procedirà al repicat i sanejament de les pilastres i arcs de pedra existents per anar recuperant els elements del claustre neoclàssic. Amb la intervenció proposada, també es pretén adequar l'espai a persones amb mobilitat reduïda, mitjançant la realització de dues rampes interiors. Una d'elles permetrà connectar l'entrada amb la cota del centre d'interpretació; l'altra, el centre d'interpretació amb l'accés al teatre. Aquest fet comportarà l'adaptació de la porta d'entrada, que se suplementarà amb llistons inferiors. Es farà la instal·lació elèctrica i d'enllumenat, i es condicionarà climàticament l'espai.

Les obres permetran que el teatre recuperi les antigues taquilles, que fins ara s'utilitzaven com a magatzem. En aquest mateix espai s'habilitarà un petit office.