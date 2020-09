Novetats en el concurs Viatgers Manresans per a adults i públic infantil

La regidoria de Cultura i Foto Art Manresa convoquen el concurs de fotografia Viatgers Manresans, que en aquesta 15a edició tindrà dues categories. El concurs Petits Viatgers Manresans s'ha reconvertit en un nou premi amb l'Anella Verda com a protagonista i adreçat a les famílies.

El certamen fotogràfic Viatgers Manresans té per objectiu incentivar els fotògrafs amateurs a presentar les seves fotografies d'estiu i de viatges i promoure aquelles imatges de nivell més tècnic, artístic i creatiu. A les darreres edicions s'han presentat al concurs un centenar de fotografies.

Els participants han d'entregar les obres presencialment o enviar-les per correu, amb els ports pagats, al Centre Cívic Selves i Carner (c/ Bernat Oller, 14-16. Tel. 93 872 74 77; 08242) del 17 al 25 de setembre, de dilluns a divendres, de 4 a 9. Enguany s'han creat dues categories de premis, el premi a la millor fotografia popular i el premi a la millor fotografia tècnica/artística. S'enduran premis valorats en 320 i 200 euros, respectivament. L'acte de lliurament de premis coincidirà amb la inauguració de l'exposició de les obres presentades a concurs. Tindrà lloc el dimarts 6 d'octubre, a 2/4 de 8 del vespre, al Centre Cívic Selves i Carner, on es podran veure exposades les fotografies presentades o almenys una mostra representativa de totes les persones participants, fins al 30 d'octubre, de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 9 del vespre.



Taller a l'Anella Verda

El concurs de fotografia per a infants de 6 a12 anys Petits Viatgers Manresans, també organitzat per l'Ajuntament de Manresa i Foto Art Manresa, passa a ser enguany el Concurs de Fotografia Familiar per l'Anella Verda 2020, en el qual podran participar els nens i les nenes d'entre 6 i 12 anys que enviïn un màxim de tres fotografies realitzades en una activitat fotogràfica familiar per l'Anella Verda que consistirà en un taller gratuït de fotografia, seguit d'una caminada fotogràfica guiada i amb parades d'observació d'elements de pedra seca. Serà el 19 de setembre, a les 9 del matí, al Casal de les Escodines (inscripcions fins al 17 de setembre a casalescodines@ajmanresa.cat) i a les 10 la sortida.

Una selecció de les fotografies que enviïn els infants que hagin participat a l'itinerari es podrà visitar al Casal del 8 al 30 d'octubre.