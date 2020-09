El servei d'atenció domiciliària social d'Althaia fa 30 anys a Manresa amb més de 2.500 persones ateses

El mes d'agost de l'any 1990 es va iniciar a l'aleshores Hospital General de Manresa el Programa d'Atenció a Domicili (PAD), un servei pioner al país per atendre els pacients que rebien l'alta hospitalària i que necessitaven ajuda domiciliària derivada d'un problema de salut. Aquest servei, que des d'aleshores s'ha prestat a la ciutat de forma ininterrompuda, compleix aquest 2020 les tres primeres dècades de vida amb més de 2.500 persones ateses. El programa continua actualment en marxa gràcies a la col·laboració entre la Fundació Althaia, l'Ajuntament de Manresa i l'Institut Català de la Salut, que recentment han signat la renovació del conveni per als pròxims dos anys.

L'objectiu principal del PAD és facilitar un servei temporal i complementari després de l'alta hospitalària o de l'atenció rebuda a primària donant suport directe davant les dificultats i limitació de la persona i/o de la família ja sigui per dependència funcional o manca d'habilitats en el retorn al seu domicili. Es tracta de permetre que la persona amb alguna dependència del nivell d'autonomia personal i/o problemàtiques familiars específiques pugui desenvolupar el seu dia a dia al seu entorn habitual.

L'equip del PAD està format per una treballadora social com a gestora del servei i cinc treballadores familiars.

El programa s'adreça als pacients atesos a l'Hospital Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari, el Centre de Salut Mental (CSAM), l'ABS Barri Antic i l'ABS Les Bases, centres gestionats per la Fundació Althaia, i també a l'ABS Sagrada Família i l'ABS Plaça Catalunya, gestionats per l'Institut Català de la Salut (ICS).



Fer acompanyament en el dia a dia

Les casuístiques en què s'activa aquest recurs són molt diverses. Es tracta de donar suport i fer acompanyament a persones amb dependència que viuen soles o amb un suport familiar insuficient per poder atendre les seves necessitats bàsiques.

Algunes de les tasques que realitzen les treballadores familiars del PAD són ajuda, suport i supervisió en activitats de la vida diària com llevar-se, vestir-se, la higiene personal i l'organització de la llar, i també fer acompanyaments.

El servei té també un paper molt rellevant en el suport a les persones usuàries dels serveis de Salut Mental. Des de Salut Mental s'han impulsat diferents programes per tal de potenciar la inserció social i l'autonomia d'aquestes persones, i el PAD és un recurs molt important per fer acompanyament en aquest procés.



Un servei a l'alça

Durant els 30 últims anys, el model sanitari de la ciutat i del país s'ha anat transformant per tal d'oferir una atenció en l'àmbit més favorable per a la bona recuperació del pacient, que sol ser a casa o a prop de casa. En aquest sentit, s'han desenvolupat diferents serveis que han acostat l'atenció sanitària al domicili, però això no hagués estat possible sense un acompanyament i uns mínims recursos socials, cosa que ha possibilitat el PAD.

A falta de dades dels cinc primers anys, des del 1995 i fins a l'actualitat el PAD ha atès un total de 2.513 persones. Ha passat dels 92 casos atesos l'any 1995 als 133 el 2019, xifra que representa pràcticament un increment del 45% en 25 anys.

Al llarg d'aquest temps el perfil general de les persones que s'atenen no ha variat massa. En termes generals es tracta d'una dona major de 75 anys que viu sola o en parella, que ha estat ingressada a l'hospital per una patologia mèdica i que en el moment de l'alta hospitalària requereix de suport domiciliari per atendre les necessitats bàsiques d'higiene i vestir.



Implicació de tres institucions

El mes d'agost de 1990 es va iniciar el Programa d'Atenció Domiciliària (PAD), inclòs dins del Programa de Planificació de l'Alta (PPA) que duia a terme el Servei de Treball Social de l'Hospital General de Manresa, amb el suport de l'Obra Social de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que a dia d'avui continua donant suport al projecte des d'Althaia, i l'Ajuntament de Manresa.

Precisament l'any 1993 el Consistori va aprovar el projecte de conveni de col·laboració pel PAD entre l'Ajuntament i l'Hospital General de Manresa. A banda de dotar el programa de finançament municipal, l'acord va suposar l'inici de la coordinació dels diferents nivells d'atenció domiciliària i la millora de l'atenció a la ciutadania en matèria de serveis socials. L'acord, que des d'aleshores s'ha anat renovant, és a tres bandes: Ajuntament de Manresa, Fundació Althaia i ICS.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l'any 2008 Althaia va assumir la gestió del programa d'atenció a domicili que es porta a terme des dels centres d'atenció primària de salut de l'ICS.

La situació sanitària que estem vivint actualment ha posat sobre la taula més que mai la vinculació de l'atenció social amb la salut, i la necessitat del treball en equip superant la burocratització interinstitucional. El PAD així com el treball de coordinació fet durant més de 30 anys des dels serveis de Treball Social dels hospitals manresans i els serveis Socials municipals són un model a seguir per millorar la salut de tots i aconseguir la màxima eficiència del sistema de salut.