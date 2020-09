Les adopcions de gats han tret pressió a la protectora

L'interès de la gent per adoptar o acollir un gat a casa seva ha reduït la pressió a la protectora d'animals Aixopluc de Manresa, que a final d'agost va fer un crit d'alarma a causa d'un virus que ataca aquests animals. Va fer una crida per acollir-los i gràcies a la resposta de la gent el virus no s'ha expandit.

Aixopluc custodia actualment uns 300 gats, i la seva aspiració és fer una ciutat dels gats en uns ter-renys pròxims a les actuals instal·lacions de la protectora, que està ubicada a Can Poc Oli.

«Estem contents i agraïts», ha assegurat a Regió7 la màxima responsable de la protectora, Rafaela González. «Arran de la crida se'ns ha ofert molta gent. Ens han trucat d'arreu de Catalunya», i encara hi ha gent que ho fa. «Fa emocionar i tot», comenta.



«No n'hem detectat més casos»

El virus s'anomena panleucopènia felina. Afecta sobretot els gatets petits i els grans que no estan vacunats, i pot causar la mort d'entre el 25 i el 75 % dels animals infectats. La protectora de Manresa va acollir entre l'abril i el juliol d'aquest any uns 75 gats d'entre 15 dies i quatre mesos. Una trentena es van infectar, i uns dotze es van acabar morint.

Per aturar la pandèmia i evitar contagis, l'entitat protectora va fer una crida per adoptar o bé acollir gats. A partir d'aquí «no n'hem detectat més casos. Ho tenim bastant controlat». Segons González, a part dels animals que hi ha en colònies de gats a Manresa, des de principi d'any han augmentat els abandonaments de gats «de casa, de particulars. Uns ho han fet per por de la covid i d'altres per treure's l'animal de casa». Per això demana paciència i coherència als propietaris de les mascotes i, en últim terme, fer-se càrrec del cost que suposa el seu manteniment.

La protectora aspira a tenir una ciutat dels gats. L'Ajuntament i l'entitat estan a sobre d'uns ter-renys propers a les actuals instal·lacions per fer realitat el projecte que, de moment, no té data. Segons González, buscar-ne uns que no siguin a la mateixa àrea entorpiria l'acció de l'entitat. «Sí que hi ha molts voluntaris, però la feina del dia a dia s'ha de portar a terme i cal tenir unes instal·lacions preparades».



300 gats i 80 gossos

Actualment dins l'equipament ja hi ha espais específics per a gats. N'hi ha uns 300. Comparteixen les instal·lacions amb els gossos. A final d'agost, Aixopluc tenia cura d'una vuitantena de quissos.