La ferida oberta de la covid a Manresa: 4 morts i 67 hospitalitzats en dos mesos

L'epidèmia de coronavirus ja fa quatre mesos que té una incidència baixa als centres hospitalaris de Manresa, però continua provocant defuncions i hospitalitzacions dels casos complexos que en requereixen.

Ahir hi havia a la Fundació Althaia 10 ingressats per covid-19 i a l'Hospital de Sant Andreu no n'hi havia cap. Una situació molt diferent de la que es va produir en el moment àlgid de l'epidèmia amb 340 ingressats simultàniament.

Tot i així, si s'analitzen les dades dels darrers dos mesos hi ha hagut quatre morts per coronavirus a l'Hospital de Sant Joan de Déu i 67 hospitalitzats, 57 dels quals han obtingut l'alta i 10 continuen a les instal·lacions del centre assistencial manresà.

Ahir hi havia els ja esmentats 10 ingressats al sector de l'Hospital de Sant Joan de Déu dedicat a malalts de covid i s'havien comptabilitzat 1.129 altes. La xifra de defuncions es mantenia en 174.

El gràfic que il·lustra aquesta pàgina amb dades setmanals de l'afectació hospitalària de la covid a la ciutat mostra com el 14 de juliol els ingressats eren 5 -si anem dos mesos més enrere es pot comprovar com el 19 de maig n'eren 14, s' havien donat 1.072 altes i la xifra de defuncions a causa de l'epidèmia era de 170.

Quatre víctimes mortals en dos mesos és un tràgic balanç, però es troba també molt per sota de l'època en què cada dia calia lamentar diverses defuncions als centres sanitaris de la ciutat a causa de l'epidèmia.

Cal tenir en compte que de les quatre morts tres s'han produït durant les darreres quatre setmanes, així que cal continuar estant amatents a l'evolució de les dades per detectar l'agreujament de la situació.

A l'Hospital de Sant Andreu fa més de dos mesos i mig que no tenen cap ingressat per covid.

El dia 30 de juny ja estava net de covid-19 i ahir continuava en les mateixes condicions. Cal recordar que l'hospital manresà va arribar a tenir 138 pacients ingressats pel coronavirus a mitjan abril en el moment àlgid d'afectació.

L'altra cara de la moneda són els 78 dies que fa que no en té cap, tal com va confirmar ahir a Regió7 el centre sanitari.