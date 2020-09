La nova residència d'estudiants del carrer Balmes obre amb 12 de les 20 places que té

La residència d'estudiants del carrer Balmes de Manresa s'ha estrenat amb l'inici de curs amb dotze de les vint places que ofereix. És nova de trinca. Es va acabar de construir abans de l'estiu, i les últimes setmanes han servit per moblar-la i enllestir els acabats i els darrers detalls.

L'habitació més cara és una d'individual que també té accés a una petita terrassa. El preu mitjà de la residència són uns 600 euros mensuals.

A part hi ha tot de serveis que es poden contractar, com el de la cuina.

Els primers hostes de la nova residència van començar a arribar-hi el cap de setmana passat.

Estrenaran la residència un francès, una italiana, quatre estudiants de Catalunya i sis d'altres punts de l'Estat.

A partir d'ara acollirà els primers estudiants, la majoria d'ells universitaris que es reparteixen entre la Politècnica, la FUB-UManresa i també la facultat de Medicina.

La residència s'afegeix a la que ja hi ha al campus Manresa, a l'avinguda Universitària. Aquesta disposa de 67 habitatges que poden ser individuals o bé compartits. La del carrer Balmes també és a tocar de la zona universitària, just davant de l'Ateneu de les Bases, i en aquest cas disposa de 18 habitacions, dues de les quals són dobles. Té una capacitat per a 20 places.



Arribada esglaonada

Segons la previsió dels responsables de l'equipament, els residents arribaran esglaonadament fins a final de mes, que és quan ha d'estar en marxa el curs universitari.

Sobretot pel que fa als alumnes de primer curs, la matrícula encara és oberta. «Encara hi ha gent que espera saber si entra a Manresa o no», ha assegurat a Regió7 el responsable de la residència, Josep Maria Planas. Ha explicat que és molt possible que aquest primer any no s'acabi omplint. «Hi ha molts estudiants que van a ultimíssima hora i no pots fer gaires plans. En un any normal això no ens satisfaria perquè hauríem de tenir ple, però amb la situació que hi ha...», comenta en referència a la pandèmia. També opina que en ser «el primer any, hi ha qui no et coneix. Necessitem que els estudiants s'ho diguin entre ells. Som optimistes».

L'edifici té planta soterrània, on hi ha els serveis comuns, com una gran sala d'estar amb una pantalla de televisió enorme en una de les parets i rellotges que indiquen l'hora a diferents capitals del món. També hi ha lavabos, la bugaderia, biblioteca, una aula d'activitats i la cuina-menjador. És la cuina on els estudiants podran preparar ells mateixos els seus àpats, tot i que també se'ls ofereix la possibilitat que els puguin encomanar.

A la planta baixa hi ha la recepció, les primeres habitacions i aules d'estudi. També una renglera de bicicletes plegables que es posaran a disposició dels residents perquè les puguin utilitzar per fer els seus desplaçaments. A la primera, segona i tercera planta hi ha habitacions, i a dalt de tot, una ter-rassa equipada per poder-hi fer exercici físic.