Queixes al carrer Magnet perquè hi ha qui utilitza el vial com si fos un abocador

Al carrer de Magnet cada vegada és més habitual veure imatges com la que acompanya aquestes línies. Veïns del vial s'han queixat que hi ha qui ha convertit un espai on hi ha dos contenidors de brossa i un d'orgànica en el seu abocador particular. Hi afegeixen que, per postres, el servei de neteja de l'Ajuntament triga molt a passar-hi per retirar-ho, la qual cosa genera que, sovint, s'hi vegin rates. La fotografia és d'abans-d'ahir.

No és la primera vegada que els veïns que tenen més a prop aquest espai per a les escombraries es queixen. Ja ho van fer el 7 de setembre. Aleshores, van explicar que feia vuit dies que s'hi acumulava la brutícia i que no hi anava ningú a netejar-ho. Finalment, quan hi va anar el servei de neteja, ho va deixar impecable després de retirar tota la porqueria i el material acumulat, però no han passat ni dues setmanes i la situació torna a ser la mateixa.