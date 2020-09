La 7a Firastiu i la 1a Fira de Setembre ocuparan el Passeig de Crist Rei a la plaça de l'Onze de Setembre

Aquest diumenge, 20 de setembre, la UBIC organitza la 7a edició de la Firastiu, la fira de liquidació definitiva de les rebaixes d'estiu, que tindrà lloc per segon any consecutiu al Passeig de Pere III, en el tram entre la plaça d'Espanya i la de l'Onze de setembre. La fira comptarà amb 25 parades de botigues de roba, marroquineria, joieria i bijuteria, concessionaris d'ocasió i empreses de serveis que tancaran l'estiu amb les millors ofertes de la temporada.



Nova Fira de Setembre

Enguany, la Firastiu suma forces amb la primera edició de la Fira de Setembre, que en aquets cas tindrà lloc al segon tram del Passeig de Pere III -entre Crist Rei i la plaça d'Espanya- durant tot el cap de setmana; una fira multisectorial que disposarà d'una trentena de parades.

UBIC i Fira Manresa, organitzadors de Fira Setembre, han sumat esforços al coordinar espais, comunicació i mesures de seguretat.



Una fira segura

En el cas de la Firastiu, la UBIC ha informat que comptarà amb totes les mesures per convertir-se un espai lliure de covid. Es limitarà l'aforament mitjançant les tres entrades per accedir a l'espai de la fira -per la plaça d'Espanya, el carrer del Primer de Maig i la plaça de l'Onze de Setembre-, que estarà envoltat amb tanques i precintes; s'exigirà que tothom porti mascaretes i que faci ús de gel hidroalcohòlic, i es comptarà amb personal per informar de les mesures a prendre en cada moment. Pel què fa a les parades, se seguirà el mateix protocol de seguretat i desinfecció de productes que se segueix a les botigues.

Aquesta no és la primera fira que la UBIC organitza adaptada al risc de covid-19. El passat 23 de juliol ja es va dur a terme el dia del llibre i la rosa, que l'entitat va coordinar responent a la demanda de llibreters i floristes. En aquella ocasió aproximadament 5.000 persones van passar pel recinte, i la valoració de paradistes, públic i administracions va ser molt positiva.